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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۴

هفته دهم لیگ دسته اول؛

پیروزی شاگردان سامره در دربی مس‌ کرمان/توقف صبای قم برابر شهرداری

پیروزی شاگردان سامره در دربی مس‌ کرمان/توقف صبای قم برابر شهرداری

در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته اول جام آزادگان امروز دو دیدار در رفسنجان و قم برگزار شد که تیم مس حریف خود را مغلوب کرد و در قم دو تیم به تساوی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ دسته اول کشور، بعد از ظهر امروز یک بازی در رفسنجان بین دو تیم مس رفسنجان و مس کرمان برگزار شد که در پایان این تیم میزبان بود که با تک گل بهرام رشید فرخی موفق شد میهمان هم نام و هم استانی‌اش را شکست دهد.

همچنین در دومین دیدار از این سری مسابقات دو تیم شهرداری تبریز و صبا در قم به مصاف هم رفتند که در این بازی دو تیم به نتیجه مساوی یک به یک رسیدند. عرفان بادی برای تیم صبا و امیر طهمورثی برای شهرداری تبریز گلزنی کردند.

به این ترتیب مس رفسنجان ۱۴  امتیازی شد و به رده سیزدهم جدول صعود کرد. صبا ۹ امتیازی شد و در جایگاه چهاردهم جدول ایستاد و شهرداری تبریز هم با ۶ امتیاز در رده هفدهم جدول قرار گرفت. تیم مس کرمان هم با همان ۱۵ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 4121756

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