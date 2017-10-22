پیروزی شاگردان سامره در دربی مس‌ کرمان/توقف صبای قم برابر شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ دسته اول کشور، بعد از ظهر امروز یک بازی در رفسنجان بین دو تیم مس رفسنجان و مس کرمان برگزار شد که در پایان این تیم میزبان بود که با تک گل بهرام رشید فرخی موفق شد میهمان هم نام و هم استانی‌اش را شکست دهد.

همچنین در دومین دیدار از این سری مسابقات دو تیم شهرداری تبریز و صبا در قم به مصاف هم رفتند که در این بازی دو تیم به نتیجه مساوی یک به یک رسیدند. عرفان بادی برای تیم صبا و امیر طهمورثی برای شهرداری تبریز گلزنی کردند.

به این ترتیب مس رفسنجان ۱۴ امتیازی شد و به رده سیزدهم جدول صعود کرد. صبا ۹ امتیازی شد و در جایگاه چهاردهم جدول ایستاد و شهرداری تبریز هم با ۶ امتیاز در رده هفدهم جدول قرار گرفت. تیم مس کرمان هم با همان ۱۵ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت.