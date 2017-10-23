آخرین وضعیت بلیت فروشی بازی های استقلال و پرسپولیس تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مدبر در نشست خبری خود در مورد بلیت فروشی برای تیم های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی توضیح داد.

وی در این رابطه گفت: قرار بود شرکت توسعه به نمایندگی از سرخابی ها و با تقسیمات از قبل پیش بینی شده بلیت فروشی را انجام دهد بدون اینکه دخالتی در این کار صورت بگیرد قرار بود فقط اجاره بهای استادیوم را از محل فروش بلیت ها دریافت کنیم اما در مسیر کار مشکلاتی پیش آمد چرا که شرکت قبلی هنوز قرارداد داشت شرایط قرارداد هم طوری بود که به نفع فوتبال کشور نبود بر همین اساس قرار شد این قرارداد فسخ یا اقاله شود تا شرکت توسعه بتواند به طور رسمی به موضوع بلیت فروشی ورود کند. در واقع درآمد حاصل از بلیت فروشی باید به سازمان لیگ، شرکت توسعه و پرسپولیس و استقلال می رسید اما جای دیگر می رفت.

مشاور وزیر ورزش تصریح کرد: شرکت طرف قرارداد سازمان لیگ مدعی بود که در فصل اخیر استادیوم ها کامل شده است تا قبل از آن جمعیت کمی به ورزشگاه می آمد اما بعد از آنکه دیدارهای استقلال و پرسپولیس رونق گرفت جمعیت تماشاگران بیشتر شد. در هر صورت ما نمی توانستیم تا زمانی که قرارداد این شرکت فسخ نشده بود ورود کنیم چون تبعات حقوقی داشت. در ادامه شرکت مورد نظر اعلام کرده بود حاضر است با 12.5درصد این کار را انجام دهد اما ظاهرا انجام نشد و نهایتا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در اقدامی یک طرفه قرارداد را فسخ کردند در حال حاضر هم بلیت فروشی به استقلال و پرسپولیس واگذار شده است.

وی تاکید کرد: شرکت توسعه با توجه به اینکه مالک ورزشگاه آزادی است می تواند در چارچوب قوانین در مورد فدراسیون فوتبال و استقلال و پرسپولیس و یا هر تیم دیگری که قصد بازی در آزادی را دارد کار بلیت فروشی را انجام دهد اما به هر حال در حال حاضر مسئولیت با خود سرخابی ها شده است فعلا هم به خاطر در پیش بودن دربی حرف زیادی در این زمینه نمی زنیم اما اعلام می کنیم شرکت توسعه آمادگی دارد به صورت اینترنتی بلیت فروشی را انجام دهد.

مدبر با بیان اینکه ورزشگاه آزادی به لحاظ ساختاری مشکلی بابت میزبانی به هنگام دیدارهای فوتبال ندارد، گفت: البته در این مورد و برای حضور بانوان بحث های سیاسی مطرح است که ما به آن ورود نمی کنیم.