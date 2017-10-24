معارضان اراضی ۲۷۰۰هکتاری بندر شهید رجایی تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به برنامه های سازمان بنادر برای راه اندازی یک شهر لجستیکی در پسکرانه بندر شهید رجایی و افزایش مساحت این بندر به حدود پنج هزار هکتار، گفت: راهکارهای لازم برای رفع مشکلات واگذاری این اراضی و تعیین تکلیف معارضین آن پیگیری خواهد شد.

همتی اظهار داشت: گمرکات و بنادر شهید باهنر و شهید رجایی بندرعباس به عنوان دو گلوگاه اقتصادی با به کارگیری ظرفیت‌های انسانی و تجهیزاتی بدون تعطیلی، آمادگی خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی استان برای صادرات و واردات را دارند.

وی ادامه داد: عملیات تخلیه و بارگیری کالا در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ۲۴ ساعته است و گمرکات استان با بهره‌گیری از سامانه‌های اینترنتی در روزهای تعطیل هم در خدمت فعالان اقتصادی هستند.

همتی خاطرنشان کرد: هر چند از گذشته تاکنون اقداماتی ستودنی برای توسعه و پیشرفت بنادر هرمزگان به خصوص بندر شهید رجایی صورت گرفته، اما برای افزایش رضایتمندی مردم نیاز است رصد و نظارت دائمی بر فعالیت گمرک و بندر صورت گیرد و با دقت و حساسیت نسبت به رفع مشکلات مشتریان و تامین امکانات رفاهی برای آنها اقدام شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به اشتغال بیش از ۱۲ هزار نفر در منطقه ویزه اقتصادی بندر شهید رجایی به عنوان پیشرفته ترین بندر تجاری کشور، اضافه کرد: در صورت توجه به مطالبات و خواسته های مشتریان و ارباب رجوع، هم می توان از بروز نارضایتی ها جلوگیری کرد و هم جایگاه و مقبولیت اجتماعی بندر را افزایش داد.

وی با بیان اینکه با الحاق ۲۷۰۰ هکتار زمین‌های جدید به پسکرانه بندر شهید رجایی و ایجاد یک شهر بزرگ لجستیکی در کرانه شمالی آن، مساحت بزرگترین بندر تجاری کشور به حدود پنج هزار هکتار افزایش می یابد، گفت: ضرورت دارد در قالب نشست های تخصصی، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات واگذاری این اراضی اتخاذ شده و همچنین تعیین تکلیف معارضین آن پیگیری شود.