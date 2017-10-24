۲۰۰۰ برنامه هفته بسیج دانش آموزی در استان بوشهر برگزار می​ شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کیانی صبح سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی اظهار داشت: سازمان بسیج دانش​ آموزی تلاش ویژه ای دارد تا بر اساس علایق دانش آموزان برنامه​های متنوعی را در نقاط مختلف برگزار کند.

وی با اشاره به هفته بسیج دانش آموزی به تشریح برنامه های این هفته پرداخت و گفت: هفته بسیج دانش آموزی از ۷ آبان ماه آغاز و تا ۱۳ آبان ادامه دارد و در طول این یک هفته تعداد دو هزار برنامه در سطح استان برگزار می شود.

کیانی شعار امسال هفته بسیج دانش آموزی را «دانش آموز انقلابی، مدرسه انقلابی» عنوان کرد و ابراز داشت: هر ساله یکی از شهدای دانش آموز را به عنوان شهید شاخص معرفی می کنیم که امسال شهید صادق میگلی نژاد به عنوان شهید شاخص دانش آموزی استان انتخاب شده است.

مسئول بسیج دانش آموزی استان بوشهر سخنرانی پیش از خطبه های در مصلی های جمعه استان، برنامه پدافند غیرعامل در مدارس، آیین صبحگاهی نواخته شدن زنگ ایثار، تجلیل از دانش آموزان نخبه، دیدار با خانواده شهدا، آغاز ثبت نام لیگ پایا، اجرای طرح رهروان شهید فهمیده در سطح مدارس استان، دیدار با ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه در استان و فرماندهان سپاه، برگزاری نشست های بصیرتی، برگزاری مسابقه دومیدانی رهروان، عطر افشانی قبور مطهر شهدا، حضور سازمان یافته دانش آموزان در نماز جمعه از جمله برنامه های مهم هفته بسیج دانش آموزی عنوان کرد.

تجمع بزرگ ۱۳ آبان

وی افزود: برنامه محوری این هفته تجمع بزرگ ۱۳ آبان است که با سخنرانی سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در میدان رئیسعلی برگزار خواهد شد و در کنار این مراسم نمایشگاه عکس مرگ بر آمریکا نیز دائر خواهد بود.

کیانی به برنامه های پیش رو بسیج دانش اموزی استان اشاره کرد و ابراز داشت: امسال طرح جشنواره جوان های مقاومت که در زمستان اجرا می شود که در این جشنواره یک روزه مفاهیم انقلاب اسلامی را به دانش اموزان انتقال داده خواهد شد. همچنین طرح مدرسه آسمانی را برای اجرا پیگیر هستیم و در قرار است در این طرح مدرسه شریعتی گناوه که ۲۲ شهید دانش آموز را تقدیم انقلاب کرده است را به عنوان مدرسه آسمانی معرفی کنیم. ۱۲ نفر از این ۲۲ شهید در عملیات فتح المبین به شهادات رسیدند.

پیوند مدرسه با مسجد

مسئول بسیج دانش آموزی استان بوشهر یکی از برنامه های امسال را پیوند مدرسه با مسجد عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های بسیج دانش آموزی حضور دانش آموزان در مساجد است چراکه مساجد ما با حضور این افراد می تواند زینت داده می شود.

وی از تربیت دانش آموزان در تراز انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اولویت های بسیج دانش آموزی نام برد و افزود: امروز یکی از مهمترین نیازهای کشور آشنایی دانش آموزان و تربیت کردن آنها در تراز انقلاب اسلامی برای انتقال مفاهیم آن با استفاده از ابزارهای جدید به سراسر دنیا است.

مسئول بسیج دانش آموزی استان بوشهر با بیان اینکه دانش آموز امروز با فضای سایبری زندگی می کند ابراز داشت: امروز نمی توانیم از قاعده بازی کنار بکشیم، از جهتی باید اهداف خود را با اهداف دانش آموزان تنظیم کنیم و در برگزاری برنامه ها نیازهای دانش آموزان را با آن برنامه پیوند زنیم.

کیانی تعداد شهدای دانش آموز هشت سال دفاع مقدس را ۳۶ هزار نفر عنوان کرد و گفت: بسیاری از شهدای ما دانش آموز بودند و با همان سن و سال کمی که داشتند در جبهه نبرد فرماندهی می کردند.

اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی

مسئول بسیج دانش آموزی استان بوشهر با اشاره به اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی در قالب کاروان های راهیان نور اظهار داشت: این اعزام ها از ۲۲ مهر آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد که تا به حال ۳۶۰ نفر از شهرستان دیر و ۹۰۰ نفر از شهرستان دشتستان به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.

وی اضافه کرد: پیش بینی می کنیم تا آخر سال حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان استان در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شوند که در کنار این دانش آموزان راویان دفاع مقدس و روحانی نیز حضور خواهند داشت.

کیانی از فعالیت دانش آموزان بسیجی در قالب اردوهای جهادی در روستاها و مناطق محروم استان خبر داد و گفت: دانش آموزان استان در انجام فعالیت های جهادی پیشتاز هستند به طوری که توانستیم در مرداد ماه امسال در قالب اردوهای عمرانی، آموزش و آبادانی تعدادی را به مناطق محروم استان اعزام کنیم.

مسئول بسیج دانش آموزی استان بوشهر با بیان اینکه این اردوها یک روزه، یک هفته و یا ۱۰ روزه بوده است گفت: در اردوی یک روزه تعداد ۵ هزار و ۲۵۷، در ادوی ۱۰ روزه تعداد ۲ هزار و ۵۴۵ و تعداد ۵۱۷ نفر در قالب اردوی یک هفته به اردوی جهادی اعزام شده بودند؛ برگزاری این اردو تاثیر بسزایی در روحیه دانش آموزان و آشنایی آنها با مفهوم محرومیت دارد.