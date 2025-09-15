به گزارش خبرنگار مهر، حسین معینی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اردوی یاوران ولایت بسیج دانشآموزی از روز ۲۳ شهریورماه به مدت پنج روز در اردوگاه آموزش و پرورش استان فارس در شهر کازرون آغاز شده و با حضور دانشآموزان نخبه بسیجی در حال برگزاری است.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان بوشهر با اشاره به اهداف این اردو، گفت: اردوی یاوران ولایت با هدف تربیت نسلی انقلابی، مؤمن و مسئولیتپذیر، آشنایی با مباحث روز اجتماعی، سیاسی و دینی، و تعمیق باور به ولایت فقیه برگزار میشود.
وی گفت: برنامههایی نظیر نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، برنامههای معرفتی و بصیرتی، و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، در دستور کار این اردو قرار دارد.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان بوشهر افزود: تلاش شده تا در این اردو با بهرهگیری از اساتید مجرب و فضای معنوی، بستر مناسبی برای رشد فکری و معنوی نوجوانان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: این اردو یکی از برنامههای مهم سازمان بسیج دانشآموزی در راستای تربیت افسران جوان جنگ نرم است که نقشآفرینی آنان در آینده انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
