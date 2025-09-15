  1. استانها
اردوی یاوران ولایت بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر از برگزاری اردوی یاوران ولایت ویژه برترین دانش‌آموزان بسیجی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معینی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اردوی یاوران ولایت بسیج دانش‌آموزی از روز ۲۳ شهریورماه به مدت پنج روز در اردوگاه آموزش و پرورش استان فارس در شهر کازرون آغاز شده و با حضور دانش‌آموزان نخبه بسیجی در حال برگزاری است.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر با اشاره به اهداف این اردو، گفت: اردوی یاوران ولایت با هدف تربیت نسلی انقلابی، مؤمن و مسئولیت‌پذیر، آشنایی با مباحث روز اجتماعی، سیاسی و دینی، و تعمیق باور به ولایت فقیه برگزار می‌شود.

وی گفت: برنامه‌هایی نظیر نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های معرفتی و بصیرتی، و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، در دستور کار این اردو قرار دارد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر افزود: تلاش شده تا در این اردو با بهره‌گیری از اساتید مجرب و فضای معنوی، بستر مناسبی برای رشد فکری و معنوی نوجوانان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: این اردو یکی از برنامه‌های مهم سازمان بسیج دانش‌آموزی در راستای تربیت افسران جوان جنگ نرم است که نقش‌آفرینی آنان در آینده انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

