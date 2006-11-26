به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور استان های دومین جشنواره فیلم پلیس در این باره به روابط عمومی جشنواره گفت: "برنامه فیلم های پلیسی در کرانه های سرزمین ایران در 16 استان کشور و 74 شهر مرزی از یازدهم آذرماه آغاز می شود و تا یک روز مانده به برگزاری جشنواره فیلم پلیس در تهران ادامه دارد."



محمد صنعتی در ادامه تاکید کرد: "ما در جشنواره فیلم پلیس حاشیه مرزی ایران را مد نظر قرار داده و جشنواره را به دورترین مناطق ایران برده ایم. البته این اولین بار است که برای یک جشنواره چنین نمایش هایی برگزار می شود و این نشان از مردمی بودن جشنواره فیلم پلیس است."



وی هدف از برگزاری این برنامه را ارتباط و تعامل فرهنگی نیروی انتظامی با مرزنشینان، کسب نظرات شهروندان شهرهای مرزی نسبت به فیلم های پلیسی، افزایش شان و منزلت نیروی انتظامی در شهرهای مرزی و آشنایی هنرمندان با شهروندان این شهرها عنوان کرد.



نمایش فیلم های جشنواره پلیس در دو بخش مروری بر فیلم های دوره گذشته و نمایش فیلم های امسال جشنواره خواهد بود و برای این برنامه شش دبیر اجرایی در نظر گرفته شده است. به مناسبت برگزاری انتخابات هم به مدت یک هفته برنامه نمایش فیلم های پلیسی در این شهرها برگزار نمی شود.

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