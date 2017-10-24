افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات ۵ آبان/ نمایشگاهی بدون نشست خبری

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در حالی جمعه ۵ آبان ماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) آغاز به کار میکند که برخلاف رسم همیشگی و متعارف این رویداد - همانند سایر رویدادهای ملی - که چند روز قبل از شروع در یک نشست خبری با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و رییس نمایشگاه جزییات آن به اصحاب رسانه و خبرنگاران اعلام میشد، کنفرانس مطبوعاتی ندارد.
دلیل عدم برگزاری نشست خبری برای نمایشگاه امسال هنوز مشخص نیست اما ظاهراْ معاونت مطبوعاتی توپ را به زمین رسانهها میاندازد و مدعی است که این خود اصحاب رسانه بودهاند که اعلام کردهاند اطلاعات ما از این نمایشگاه کامل است و نیازی به ارایه جزییات بیشتر نیست. گو اینکه حتی اگر این مسئله هم صحت داشته باشد، برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برای این رویداد میتوانست فرصتی باشد برای طرح سوالات نمایندگان افکار عمومی از وی پیرامون مسائل مرتبط با رسانهها.
در هر حال بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با حضور بیش از ۶۰۰ رسانه ساعت ۹:۳۰ روز جمعه ۵ آبان فعالیت خود را در شبستان مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز خواهد کرد و تا ۱۲ آبان همه روزه از همین ساعت تا ساعت ۲۰:۳۰ پذیرای عموم مردم و علاقهمندان به رسانههاست.
همچنین مراسم افتتاحیه نمایشگاه بیست و سوم در همین روز برگزار خواهد شد. زمان در نظر گرفته شده برای چیدمان و نظافت غرفهها از ساعت ۹ صبح ۵ شنبه ۴ آبان تا ساعت ۲۰ همین روز خواهد بود و ساعت ۲۱ روز پنجشنبه ۴ آبان درب های سالن جهت آماده سازی سالن برای افتتاحیه بسته خواهد شد. پیشتر مهران عباسی انارکی قائم مقام این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفته بود که احتمالا این مراسم با حضور حسن روحانی رییس جمهور خواهد بود.
روند آمادهسازی نمایشگاه مطبوعات
خبر امیدوارکنندهای که مسئولان بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها اعلام کردهاند، اراپه سرویس اینترنت «پابلیک وای فای» برای عموم غرفهداران و بازدیدکنندگان از نمایشگاه آن هم به صورت رایگان است که باید دید این امر محقق خواهد شد یا خیر؟
در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات۱۲۰ غرفه به صورت خودساز توسط خود رسانهها ساخته شدهاند و ۴۳۰ غرفه نیز با عنوان «پیش ساخته» از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل رسانهها میشوند.
همچنین در حوزه برنامههای جنبی این دوره از نمایشگاه، دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها از برگزاری ۱۲ نشست تخصصی و ۷ کارگاه آموزشی با موضوعات مختلف در نمایشگاه خبر داده است. در همین بخش جنبی ۴ نمایشگاه عکس ملی و بین المللی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات برپا میشود.
امسال علاوه بر ادارات کل ارشاد استانها و برخی خانههای مطبوعات، بیش از ۵۵ رسانه استانی، منطقهای و محلی با مساحتی حدود هزار متر مربع در نمایشگاه مطبوعات امسال (۵ تا ۱۲ آبان ۹۶) حاضر میشوند.
همچنین طبق تصمیم شورای سیاستگذاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، از ۶۰ غرفه فعال در نمایشگاه امسال تقدیر خواهد شد (بر اساس امتیاز کسب شده ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال).
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