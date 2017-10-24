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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۱۴

خرازی در دیدار کرزای:

نیروهای آمریکایی به جان و مال مردم افغانستان حمله می کنند

نیروهای آمریکایی به جان و مال مردم افغانستان حمله می کنند

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: مساله تروریسم و اشغال افغانستان توسط نیروهای بیگانه دو مشکل عمده افغانستان است. نیروهای آمریکایی به جان و مال مردم افغانستان حمله می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی عصر امروز سه شنبه در دیدار «حامد کرزای» رئیس جمهور سابق افغانستان اظهار کرد: خدمات آقای کرزای در افغانستان ماندگار است و امروز هم مانند گذشته، از شخصیت های تاثیرگذار کشورشان محسوب می شود.

وی افزود: امیدواریم در سفر آقای کرزای به ایران و ملاقات هایی که خواهد داشت، از نظرات وی استفاده کنیم و درباره آینده هر چه بهتر به افغانستان، همفکری داشته باشیم. یکی از مهم ترین مشکلات افغانستان، تروریسم است؛ یعنی علاوه بر طالبان، داعش امروز یکی از خطرات و مشکلات این کشور است که می تواند روی ایران هم اثرگذار باشد.

خرازی افزود: مساله تروریسم و اشغال افغانستان توسط نیروهای بیگانه دو مشکل عمده افغانستان است. نیروهای آمریکایی به جان و مال مردم افغانستان حمله می کنند و این ها نشانه اشغال گری است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: وقتی چنین تجاوزهایی علیه مردم افغانستان صورت بگیرد، مردم این کشور از آمریکایی ها دفاع نمی کنند. آمریکا برای نفوذ در آسیای میانه و رقابت با روسیه، چین و ایران، ماندگاری در افغانستان را مساله ای راهبردی می داند.

وی ادامه داد: ملت افغانستان باید به اتکای نیروهای خود، دور یکدیگر جمع شوند و کمک کنند که سرنوشت کشور را به دست خودشان بگیرند.

خرازی گفت: یادمان هست که سه کشور پاکستان، امارات و سعودی ها طالبان را به رسمیت شناختند. نیروهای طالبان باید به گفتگو روی بیاورند و همه آن ها با یکدیگر کمک کنند تا در برابر نیروهای خارجی و تروریست های داعش ایستادگی کنند.

وی اظهار کرد: روابط دو کشور در حال حاضر بسیار خوب است و گروه های مختلفی تبین دو کشور شکیل شده که مسائل مختلف را بررسی می کنند و مورد مذاکره قرار می دهند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: با گسترش بندر چابهار، استفاده مردم افغانستان از سمت ایران بیشتر هم خواهد شد. هر چه این روابط به خصوص در حوزه فرهنگی و دانشگاهی بیشتر شود، می تواند در پیشبرد روابط در دیگر حوزه ها هم موثر باشد.

خرازی گفت: برای آینده باید فعالیت های مشترک فرهنگی و اقتصادی را با یکدیگر گسترش دهیم. از ابتدای تشکیل دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ایران بسیار آن ها را در جاده سازی، آبادانی و دیگر حوزه ها کمک کرده است.

کد مطلب 4123911
محمد مهدی ملکی

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