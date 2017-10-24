به گزارش خبرنگار مهر، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی عصر امروز سه شنبه در دیدار «حامد کرزای» رئیس جمهور سابق افغانستان اظهار کرد: خدمات آقای کرزای در افغانستان ماندگار است و امروز هم مانند گذشته، از شخصیت های تاثیرگذار کشورشان محسوب می شود.

وی افزود: امیدواریم در سفر آقای کرزای به ایران و ملاقات هایی که خواهد داشت، از نظرات وی استفاده کنیم و درباره آینده هر چه بهتر به افغانستان، همفکری داشته باشیم. یکی از مهم ترین مشکلات افغانستان، تروریسم است؛ یعنی علاوه بر طالبان، داعش امروز یکی از خطرات و مشکلات این کشور است که می تواند روی ایران هم اثرگذار باشد.

خرازی افزود: مساله تروریسم و اشغال افغانستان توسط نیروهای بیگانه دو مشکل عمده افغانستان است. نیروهای آمریکایی به جان و مال مردم افغانستان حمله می کنند و این ها نشانه اشغال گری است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: وقتی چنین تجاوزهایی علیه مردم افغانستان صورت بگیرد، مردم این کشور از آمریکایی ها دفاع نمی کنند. آمریکا برای نفوذ در آسیای میانه و رقابت با روسیه، چین و ایران، ماندگاری در افغانستان را مساله ای راهبردی می داند.

وی ادامه داد: ملت افغانستان باید به اتکای نیروهای خود، دور یکدیگر جمع شوند و کمک کنند که سرنوشت کشور را به دست خودشان بگیرند.

خرازی گفت: یادمان هست که سه کشور پاکستان، امارات و سعودی ها طالبان را به رسمیت شناختند. نیروهای طالبان باید به گفتگو روی بیاورند و همه آن ها با یکدیگر کمک کنند تا در برابر نیروهای خارجی و تروریست های داعش ایستادگی کنند.

وی اظهار کرد: روابط دو کشور در حال حاضر بسیار خوب است و گروه های مختلفی تبین دو کشور شکیل شده که مسائل مختلف را بررسی می کنند و مورد مذاکره قرار می دهند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: با گسترش بندر چابهار، استفاده مردم افغانستان از سمت ایران بیشتر هم خواهد شد. هر چه این روابط به خصوص در حوزه فرهنگی و دانشگاهی بیشتر شود، می تواند در پیشبرد روابط در دیگر حوزه ها هم موثر باشد.

خرازی گفت: برای آینده باید فعالیت های مشترک فرهنگی و اقتصادی را با یکدیگر گسترش دهیم. از ابتدای تشکیل دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ایران بسیار آن ها را در جاده سازی، آبادانی و دیگر حوزه ها کمک کرده است.