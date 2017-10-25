به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور آلمان تاکید کرد دولت جید آلمان نسبت به آنچه که تا کنون بود، ضعیف تر خواهد بود.

وی که در مراسم تودیع مقامات دولتی حزب سوسیال دموکرات آلمان سخن می گفت از صدراعظم خواست تا شروع به کار کابینه جدید، مسئولیت های دولت را به خوبی انجام دهد.

اشتاین مایر در مورد انتخابات پارلمانی آلمان نیز گفت: با توجه به نتایج به دست آمده، دولت تضعیف شد و این مساله همچنان به عنوان چالشی بزرگ برای سیاست ما باقی مانده است

به گفته رئیس جمهور آلمان وضعیت کنونی به عنوان چالشی برای دموکراسی و دو سوی دولت و اپوزیسیون به شمار می رود.

«فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور آلمان امروز چهارشنبه طی سفری به مسکو با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

بر این اساس گفتگو در مورد آخرین تحولات منطقه، بحران اوکراین و حضور نظامی روسیه در مرزهای شرقی اروپا موضوع گفتگوهای اشتاین مایر در این سفر خواهد بود.