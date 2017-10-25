تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضاییه ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماکو طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این گزارش شامل گزارش مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش معاون رئیس جمهور، گزارش سازمان بازرسی، گزارش دیوان محاسبات در خصوص این منطقه بود.

پس از قرائت گزارش در صحن علنی نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۲۶ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس این گزارش را جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلفات در منطقه آزاد ماکو را محرز دانست

در گزارش دیوان محاسبات درخصوص تخلفات منطقه آزاد ماکو آمده است: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن معرفی نماینده خود جهت همراهی گروه اعزامی به منطقه آزاد جهت بررسی موارد موردنظر پاسخ سوالات موردنظر خود را چند نامه جداگانه به کمیسیون ارسال نمود که آخرین گزارش ستاد مذکور به شرح ذیل می باشد:

۱.موضوع اسناد و مدارک اراده شده توسط نماینده محترم متقاضی در بند هایی در سوالات که به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط می گردید در ستاد بررسی شده و موضوع تخلف صحت دارد.

۲. با توجه به بررسی های صورت گرفته از مجوز کالاهای وارد شده به فروشگاه میلان در شهر ماکو توسط مدیر وقف اداره صنعت معدن این شهرستان به لحاظ اینکه منطقه فاقد فنس کشی است تخلف محرز می باشد.

۳. طبق بررسی های صورت گرفته از گمرک بازرگان، در میزان کالاهای مسافری نیز مغایرت آماری مشهود می باشد.

علاوه بر این معاون رئیس جمهور نیز گزارشی در این خصوص ارائه داد.

گزارش مبهم معاون رئیس جمهور درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو

معاون رئیس جمهور نیز همزمان با اعزام کارگروه ویژه به منطقه آزاد ماکو اقدام به معرفی نماینده ویژه خود اقدام و در نهایت گزارش خود را به شرح زیر به کمیسیون ارائه نمود:

در این گزارش آمده است پس از حضور کارگروه کمیسیون اقتصادی در ماکو در اردیبهشت ماه سال ۹۶ موضوعات فنس کشی، نحوه واگذاری املاک و زمین در حوزه های مختلف نحوه اجرای قوانین در حفظ منابع طبیعی و صدور پروانه ها و... مورد بررسی قرار گرفت که پاسخ برخی سوالات صحیح و قانع کننده و برخی از دستور خارج گردید و تعداد کمی از سوالات نیازمند مطالعه و رسیدگی بیشتر تشخیص داده شد.

در پایان مقرر گردید صرفا موارد باقی مانده این گزارش به دستگاه های ذیربط ارجاع و دستگاه های ذیربط مسئول، پاسخ خود را به صورت طبقه بندی به کمیسیون ارائه نمایند.

سازمان بازرسی تخلفات در واگذاری املاک، فرایند استخدام ها و پرداخت هدایا را محرز دانست

سازمان بازرسی کل کشور نیز پاسخ سوالات مربوط را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه نمود که این گزارش در چندین بند مطرح گردید.

۱.موضوع بحث عدم فنس کشی: این موضوع مورد تایید است که فنس کشی انجام نشده و این مورد با قوانین و ضوابط همخوانی نداشته و بخشی از مشکلات مرتبط با عدم فنس کشی است.

۲. بحث انطباق فرایند واگذاری املاک: چندین قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است از جمله قرارداد با شرکت چینین، هندی و چند شرکت دیگر در هر کدام از این قراردادها نیز بندهای مغایر با قوانین و مقررات می باشد: قرارداد اول: موضوع با ضوابط و مقرات همخوانی نداشته و اسناد و مدارک مالی آن موجود نیست.

در قراردوم: با بند ۵ ماده ۱۷ اساسنامه مغایرت دارد همچنین با قسمت دوم بند چهار دستورالعمل اجرایی مطابقت ندارد.

در قرارد بعدی در خصوص واگذاری ۵ هکتار زمین، این واگذاری بدون مصوبه هیات مدیره سازمان انجام پذیرفته است. سایر موارد نیز گفته شده است که عمده قراردادها یا با اساسنامه انطباق نداشته یا اینکه بندهای قراردادها موارد قانونی آنها احصا نگردیده است.

به عنوان مثال واگذاری ۴ هکتار زمین شرکت ارس، وند، راه که این قرارادداد بدون مصوبه هیات مدیره منطقه آزاد ماکو و بندهای یک و پنج و ماده ۱۷۰ اساسنامه نیز رعایت نشده است.

در بررسی بعدی در واگذاری زمین به آقایان الف – م: در این پرونده تخریب اراضی صورت پذیرفته است.

بند بعدی درخصوص انطباق اجرای قوانین در جهت حفظ اراضی ملی متعلق به سازمان: در این گزارش آمده است که نیازمند بررسی های بیشتر جهت اظهار نظر می باشد.

در موضوع فرایند استخدام ها: در این گزارش ذکر شده ۹۷ نیروی ستادی در منطقه حضور داشته و ۱۴۶ نفر نیروی قراردادی حجمی در ادامه به این موضوع اشاره شده است که برخی از فرزندان مدیران استان در این استخدام ها حضور دارند.

درخصوص نحوه به کارگیری افراد در مسئولیت ها: در این گزارش اشاره شده که این موضوع از اختیارات هیات مدیره سازمان تشخیص شده ولی دستورالعمل و ضوابط مشخصی در این خصوص تدوین نشده است.

درخصوص تغییر کاربری اراضی: برخی موارد مستند به ماده هشت آیین نامه استفاده از زمین ها رعایت نگردیده است.

در خصوص پرداخت در قالب هدایا: در این گزارش موارد به صورت مکتوب و مستند آورده شده است.

دیوان محاسبات تخلفات منطقه آزاد در مورد نحوه واگذاری ها، اخذ عوارض و قراردادهای صوری را محرز دانست

دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در حدود وظایف و اختیارات قانونی اقدام به حسابرسی می نماید. در ورود به مناطق آزاد و ویژه علی رغم محدودیت های فراوان از جمله در تفسیر اصل ۵۵ قانون اساسی هیات حسابرسی بنا به تصویب کمیسیون اقتصادی در منطقه آزاد ماکو مستقر گردید و به حسابرسی اسناد و مدارک اقدام نمود.

گزارش دیوان دارای مستندات زیادی است که در آن به همه بندهای سوالات رسیدگی شده است، این گزارش به تخلفات اشاره شده شده است.

در واگذاری زمین ها و نحوه واگذاری ها: نحوه واگذاری مطابق باقوانین و مقررات بوده اما بحث قیمت گذاری دارای ابهام است. قطع به یقین نمی توان به تخلف اشاره کرد و نیازمند بررسی های کارشناسی بیشتری تشخیص داده شده است و ادامه رسیدگی در حال انجام است.

از دیگر تخلفات رسیدگی شده در دیوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تخلف در خصوص طراحی سازه و سقف فضای اجرای اسکلت و پوشش سقف ترمینال فرودگاه

تخلف درخصوص احداث ساختمان تکنیکال پلاک فرودگاه

تخلف درخصوص طرح اجرای نمای کامپوزیت

قرارداد مربوط به ضدعفونی کردن: این قرارداد مغایر با مفاد ماده ۴ قانون تنظیم دو بوده و به شرکت مربوط تکلیف شده است. در صورتی که محل تامین اعتبار آن مشخص نیست.

موضوع اخذ عوارض: در مناطق آزاد قوانینی وجود دارد که به نیروی انتظامی و مرزبانی اجازه داده میشود جهت انجام وظایف خود تمهیدات و کمک هایی را دریافت نمایند. در بررسی انجام شده مشخص گردید مبالغی نقدی به ناجا پرداخت گردیده که پرداخت وجه نقدی خلاف قانون است. در این خصوص نیروی انتظامی باید بر اساس قانون وجوه دریافتی را به حساب متمرکز دستگاه واریز نماید که به دلیل عدم انجام این کار اجرای قانون از سوی ناجا نیز نقض گردیده است.

همچنین برخی از قراردادهای صوری نیز با برخی از اشخاص تنظیم شده است این اشخاص قرارداد دارند اما مشخص نیست در قبال این قرارداد چه کاری انجام پذیرفته شده است.

در پایان یادآوری می گردد این گزارش بر اساس گزارش های دستگاه های مربوطه و سایر دستگاه ای مرتبط با موضوع و همچنین مستنداتی که این کمیسیون در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله با برگزاری جلسات و نشست های متعدد که با مسئولین و مدیران اجرایی و نظارتی برگزار نموده، تهیه گردیده است و کلیه مستندات واصله از دستگاه های نظارتی از جمله: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، معاون پارلمانی رئیس جمهور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین گزارش نماینده متقاضی اعمال ماده ۲۳۶ به پیوست گزارش ضمیمه گردیده است ضمنا تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی از سوی وزارت اطلاعات واصل نگردید.