به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری طرح تبریز ۲۰۱۸ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های ارشاد، ورزش و جوانان، صدا و سیما و وزیر صنعت و معدن، نمایندگان مجلس و مسئولان استان آذربایجان شرقی عصر روز گذشته در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه احمدی به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کمیته فرهنگی ستاد نزدیک به چهار جلسه با حضور نمایندگان مختلف برگزار کرده است، تأکیدمان این بود که فعالیت‌ها با موضوع گردشگری تناسب داشته باشد.

وی گفت: در حوزه سینمایی تاسیس خانه مستند تبریز از جمله اقدامات ما خواهد بود همچنین می توانیم مرور آثار منتخب سینما حقیقت را که همیشه در تهران برگزار می‌شد، به تبریز انتقال داده و مرور آثار فیلم کوتاه تهران را نیز در این شهر برگزار کنیم.

حمایت از تولید پنج فیلم مستند مرتبط با ظرفیت‌های تبریز با مشارکت بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی، برگزاری دومین جشنواره بین المللی تئاتر با حضور کشورهای حوزه دریای خزر، برپایی بازارچه‌های فروش آثار هنری، نمایشگاه‌های عکس جلوه‌های تبریز از جمله اقدامات دیگر خواهد بود.

همچنین حمایت از چاپ دایره المعارف شعرای تبریز به زبان فارسی و لاتین، ایجاد کیوسک‌های اطلاع رسانی در زمان مراجعه توریست‌ها از دیگر برنامه‌هاست.

معاونت مطبوعاتی اعلام کرده که سه برنامه دیگر دارد اما این برنامه‌ها را هفته آینده اعلام خواهد کرد.

سازمان سینمایی نیز تولیداتی را قرار شده آماده کند که در ۸۰ کشور منعکس شود تا ظرفیت تبریز در عرصه بین المللی شناخته شود.

همچنین وزیر ارشاد دستور داده تا مقدمات تالار شهر تبریز آماده شود، اما این کار نیاز به بودجه دارد و ما آن را پیگیری خواهیم کرد.

در ادامه این برنامه کیانی نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات و اسلامی نیز درباره اقداماتی که می‌تواند این سازمان انجام دهد توضیح داد و گفت: ما در ۸۰ کشور نمایندگی داریم در برنامه‌های مصوب سال ۹۷ اعلام کرده ایم که در حوزه گردشگری جهان اسلام و شهر تبریز این نمایندگی‌ها برنامه‌هایی داشته باشند. برپایی نمایشگاه عکس و سوغات ویژه شهر تبریز، غرفه ویژه تبریز در نمایشگاه‌های خارجی، رایزنی درباره برگزاری شب شعر با موضوع بزرگداشت پروین اعتصامی و شهریار از جمله مواردی بود که به نمایندگی‌ها اعلام شد.

وی گفت: هر ساله ۵۰ هزار نسخه تقویم جیبی برای ایرانیان خارج از کشور توسط این سازمان تهیه و ارسال می شود. ما از سازمان میراث فرهنگی و اداره کل میراث تبریز می خواهیم که اگر به ما در تولید محتوا کمک کنند و بودجه ای در اختیار قرار دهند این تقویم‌ها را به ۱۰۰ هزار نسخه افزایش دهیم.

صادق نجفی شهردار سابق تبریز در این برنامه گفت: طرح تبریز ۲۰۱۸ باید شروع کارهای ما باشد، ما نمی خواهیم میراث فرهنگی بسازیم، شعار هر شهروند یک میزبان است. خوهش ما این است که بودجه در اختیارمان قرار گیرد اکنون شهرداری تبریز در دادن حقوق‌ها مشکل دارد.

وی به مرکز همایش‌های بین المللی تبریز اشاره کرد و گفت: این مرکز شش سالن دارد که غیر از دو سالن بقیه افتتاح شده است. اگر ۲۰ میلیارد تومان به آن کمک شود تمام برنامه‌های ما در حوزه همایش‌های بین المللی و مقبره الشعرا انجام گرفته است ما باید بتوانیم از ثانیه‌های سال ۲۰۱۸ نیز استفاده کنیم.

در ادامه این نشست رسولی نماینده وزارت ورزش و جوانان نیز از مسابقات و همایش‌های ملی که برای سال ۲۰۱۸ پیش بینی شده است، خبر داد و گفت: این وزارتخانه آمادگی دارد از ظرفیت سال ۲۰۱۸ برای برگزاری چنین برنامه‌هایی استفاده کند.

پس از شنیدن این گزارش، مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: تا یک هفته آینده باید گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی توسط هر یک از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ارائه شود.