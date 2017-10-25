لپ تاپ های قدرتمند ایسوس برای علاقمندان بازی های رایانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هات هاردویر، نوت بوک ROG Strix Hero Edition مجهز به نمایشگر ۱۵.۶ اینچی و سیستم تفکیک رنگ قدرتمندی است که وضوح و شفافیت بصری آن را دوچندان می کند. زاویه دید این نمایشگر ۱۷۸ درجه است و لذا حتی اگر در کنار آن نیز بنشینید تصاویر را به درستی مشاهده خواهید کرد.

در این نوت بوک از پردازنده Core i۷ اینتل و پردازنده گرافیکی GeForce GTX ۱۰۶۰ ان ویدیا استفاده شده است. حافظه ۲۵۶ گیگابایتی اس اس دی و یک ترابایت هارددیسک سیگیت هم برای این محصول درنظر گرفته شده است. رم DDR۴ این نوت بوک هم ۱۶ گیگابایتی و دارای سرعت ۲۴۰۰ مگاهرتز است.

نوت بوک دیگر این مجموعه ROG Strix Scar Edition نام دارد و دارای پردازنده چهارهسته ای Core i۷ اینتل، پردازنده گرافیکی NVIDIA GeForce GTX ۱۰۶۰، ۲۵۶ گیگابایت حافظه اس اس دی، یک ترابایت حافظه SSHD و ۱۶ گیگابایت رم است. لپ تاپ یادشده دارای نمایشگر ۱۷.۳ اینچی با نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتز است.

Strix Hero Edition که اواسط نوامبر به بازار می آید ۱۶۰۰ دلار و Strix Scar Edition که به زودی قابل خرید خواهد بود۱۹۰۰ دلار قیمت خواهد داشت.