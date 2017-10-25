پاکسازی پارکینگ اتوبوس های شهری ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی امروز در جمع خبرنگاران گفت: پلیس در ادامه اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده وارتقاء امنیت وآرامش شهروندان، پارکینگ اتوبوس های شهری ایلام که به محل پاتوق افراد ولگرد و معتادین تبدیل شده بود را در یک عملیات پلیسی پاکسازی شد.

وی در ادامه افزود: واحدهای عملیاتی کلانتری۱۳ ویگان امداد ضمن پاکسازی پارکینگ اتوبوس های شهری وجمع آوری تجهیزات و وسایل افراد ولگرد، اقدام به تخریب آلونک ها وپاتوق های آنان کرد.

وی خاطر نشان کرد: دراین مأموریت تعداد۶ نفر افراد ولگرد ومعتاد متجاهر دستگیر ومقادیری موادمخدر کشف شد.

سرهنگ فتاحی در پایان از توجه وهمکاری مردم با پلیس قدردانی کرد وگفت: پلیس همواره آمادگی برخورد با هرنوع جرائم وناامنی را دارد لذا از شهروندان محترم تقاظا می شود به منظور اجرای بهتر این طرح اخبار واطلاعات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ ویا مراجعه حضوری به مقرهای پلیس اعلام نموده تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.