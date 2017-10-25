مشارکت ۳۶۰۰  امدادگر و نجاتگر خوزستانی در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی پیش از ظهر امروز در حاشیه ستاد اربعین خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار اظهار کرد: نگاه ما به اربعین و واقعه عاشورا، نگاه هدایت شدگی است چون امام حسین(ع) با قیامش شرایطی را فراهم کرد که نسل های بعد از خودش را در مسیری قرار دهد که مسیر ظلم ستیزی است.

وی با اشاره به اجرای طرح پوشش نهضت عظیم پیاده روی اربعین حسینی(ع) افزود: این طرح به صورت رسمی به مدت ۱۵ روز از هفت آبان مصادف با ۹ صفر آغاز و تا ۲۱ آبان مصادف با ۲۳ صفر خاتمه می یابد، ولی با توجه به شروع حرکت زائران، از اواخر مهرماه پوشش امدادی در مرزهای شلمچه و چذابه با حضور نجاتگران ما آغاز شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اعلام حضور سه هزار و ۶۰۰ امدادگر و نجاتگر در طرح پوشش امدادی اربعین تصریح کرد: در مجموع ۱۳ پست امداد و نجات در مرزها و مسیرهای منتهی به آنها و چهار پست در مبادی ورودی استان در شهرستان های اندیمشک، ایذه، بهبهان و هندیجان مستقر می شود. همچنین دو قرارگاه پشتیبانی عملیات امداد و نجات نیز در شلمچه و چذابه برپا خواهد شد.

خدادادی با بیان اینکه به منظور آمادگی در مواقع بحرانی دو اردوگاه هر کدام با ظرفیت ۱۵۰ تخته چادر برای اسکان اضطراری زائران در مرز شلمچه پیش بینی شده است، افزود: دو پست امدادی به همراه دو دستگاه آمبولانس در محل اسکان زائران و سه پست امدادی به همراه سه دستگاه آمبولانس و خودروی نجات در مسیر تردد زائران از میدان مقاومت تا دوراهی مرز و یادمان شلمچه مستقر می شود.

وی به اقدامات این جمعیت در مرز چذابه اشاره کرد و گفت: استقرار دو پست امدادی به همراه دو دستگاه آمبولانس در مسیر اسکان زائران و برپایی پنج پست به همراه پنج دستگاه آمبولانس به منظور پوشش امدادی مسیر تردد زائران از کوت سید نعیم تا چذابه از اقدامات ما در این مرز است.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان دو اردوگاه اسکان اضطراری زائران با ظرفیت ۱۵۰ تخته چادر برای مواقع بحرانی در مرز چذابه نیز پیش بینی شده است.

خدادادی بیان کرد: دو فروند بالگرد در مرزهای شلمچه و چذابه با در نظر گرفتن موارد امنیتی مستقر می شوند که در مواقع ضروری و اورژانسی نسبت به عملیات امدادی هوایی اقدام کنند.

وی به استقرار دو قرارگاه پشتیبانی عمیلات امداد و نجات در مرزهای شلمچه و چذابه اشاره کرد و گفت: استقرار تیم پشتیبانی عملیات امداد و نجات با امکانات و تجهیزات کامل شامل ۱۲ دستگاه آمبولانس، دو خودروی ارتباطات رادیویی و چهار موتورسیکلت امدادی و بکارگیری سه دستگاه موتورلانس بخش دیگری از اقدامات هلال احمر در قالب این طرح است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: همچنین دو موکب حسینی با هدف ارائه خدمات به زائران سالمند، معلول و نیازمند و استقرار ویلچر و سایر امکانات حمایتی در دو مرز شلمچه و چذابه با حضور داوطلبان و جوانان این جمعیت برپا می شوند.

خدادادی عنوان کرد: امسال با موافقت جمعیت هلال احمر کشور ۱۲۰ نفر از امدادگران خوزستانی به عراق برای خدمت رسانی به زائران اربعین اعزام می شوند که این افراد تا ۲۰ آبان ماه به تدریج به عراق عزیمت می کنند.

وی در پایان با بیان اینکه در خارج از مرزها بحث بهداشت و درمان بر عهده هلال احمر قرار گرفته است، تأکید کرد: تمامی فعالیت های خارج از کشور در بحث اربعین به عهده هلال احمر است و این نهاد خدمت رسان نقش هماهنگ کننده و مسئول را ایفاء می کند.