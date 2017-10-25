انتقادیک نماینده مجلس ازبرخورد با تجمع های مردمی در مقابل پارلمان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در جلسه علنی امروز مجلس با انتقاد از اجرا نشدن برخی از قوانین توسط دولت گفت: انتظار داریم قوانینی که تصویب می شود اجرا شود تا اهداف قانونگذار نیز محقق شود.

وی همچنین با اشاره به برخی حاشیه های پیش آمده در مقابل مجلس و در ارتباط با تجمع های مردمی، اظهار داشت: این مسائل باید مدیریت شود وگرنه اگر جلوتر برویم به ضرر نظام می شود؛ تجمع برخی سپرده گذاران کاسپین از این قبیل بوده است.

عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت چه گناهی کرده اند که قانون درست اجرا نمی شود و این مسائل به ضرر آنها تمام می شود؟

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در جلسات تصمیم گرفته شده است کسانی که تجمع می کنند نماینده شان به کمیسیون های مجلس بفرستند تا در آنجا تصمیم گیری شود؛ باید آنچه در قانون است به طور دقیق اجرا کنیم.