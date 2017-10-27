غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون اعتراض پژوهشگران عضو این کتابخانه نسبت به کم بودن تعداد منابع موجود در مخازن این سازمان برای استفاده اعضا در تالارهای مطالعه آن، گفت: این ایرادی که اعضا مطرح می‌کنند، وارد است و ما هم آن را می‌پذیریم و در زمینه برخی منابع خارجی، به اعضا حق می‌دهیم که این دسته از کتاب‌ها و منابع، در کتابخانه ملی زیاد نیست و ما هم این مسئله را قابل دفاع نمی‌دانیم.

وی با اذعان به اینکه این مشکل به خاطر برخی محدودیت‌های مالی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به وجود آمده است، در عین حال یادآور شد: البته امسال همت خوبی صورت گرفت و چندی پیش کتاب‌های تازه‌ای در حوزه منابع خارجی از ناشران کشورهای اروپایی عمدتاً به زبان انگلیسی و بعضاً فرانسه، و همچنین صدها عنوان کتاب داخلی جدید در حوزه منابع مرجع و نیز اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی، خریداری و به مخازن کتابخانه ملی اضافه شده است.

معاون کتابخانه ملی ایران درباره این مسئله که برخی ناشران داخلی هم از قانون واسپاری یک نسخه از هر یک از آثارشان به کتابخانه ملی ایران تخطی می‌کنند و از این کار سر باز می‌زنند، گفت: اینگونه نیست و موضوع واسپاری منابع به کتابخانه ملی دست کم در جایی مانند تهران بیشتر از ۹۷ درصد اجرا می‌شود و خوشبختانه ناشران همکاری خوبی از این حیث با ما دارند. چون خود آن‌ها هم می‌دانند که با این کار، کتابشان «فیپا» (فهرست‌نویسی پیش از انتشار) می‌گیرد و برای خودشان هم اعتبار داخلی و خارجی خواهد داشت.

امیرخانی اضافه کرد: البته من قبول دارم که پدیده چاپ رومیزی (چاپ در تعداد نسخه‌های محدود) و نیز اُفست کردن کتاب‌ها توسط برخی افزاد، موجب شده که روال‌های قانونی برای واسپاری کتاب دچار اندکی اختلال شود اما همانطور که گفتم در مورد کتاب‌هایی که به شیوه قانونی انتشار می‌یابند و شابک و فیپا می‌گیرند، ما با این مشکل رو به رو نیستیم و عمده آنها در مخازن کتابخانه ملی موجود است.