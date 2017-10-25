تحقیقاتی برای نسل جدید اینترنت خودرو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو شرکت الجی و کوالکام با تاکید بر بحث نوآوریهای موبایلی، در یک پروژه تحقیقاتی برای نسل بعدی اینترنت خودرو همکاری میکنند. این دو شرکت روی اینترنت نسل پنجم (۵G) برای خودرو تحت شبکه متصل به هرچیزی (Vehicle-to-Everything)، تحقیق می کنند.
الجی اعلام کرد که با همکاری کوالکام نسل جدید اینترنت خودرو را توسعه خواهد داد. این دو شرکت مرکز تحقیقات مشترکی را در کره جنوبی برای توسعه شبکه ۵G و C-V۲X فراهم کرده که نقش حیاتی در موفقیت خودروهای نسل بعد دارد.
الجی و کوالکام قرار است ۱۰ها سال تجربه در زمینه تحقیق و توسعه را به اشتراک بگذارند. تجربهای که شامل دانش آنها در فناوری موبایل ۵G هم میشود. شبکه ۵G برای اجرا و عملکرد کامل و بیعیب و نقص ارتباطات در خودروهای تحت شبکه حیاتی است.
سرعت اتصال این شبکه پنج برابر سریعتر بوده و ۱۰ برابر تأخیر کمتری نسبت به فناوری LTE دارد. به همین خاطر این فناوری در حال حاضر سریعترین فناوری ارتباطی به شمار میرود. شبکه ۵G میتواند اطلاعات را با سرعتی که در وضعیت معمول رانندگی مورد نیاز است، ارائه دهد.
قابلیت C-V۲X که شامل ۳GPP (پروژههای همکاری نسل سوم) هم میشود، به نسبت شبکههای ارتباط موبایلی موجود، عملکرد زمانی دو برابر و هزینه کمتری دارد. در قسمتی از اروپا و آسیا، تستهای محیطی و استانداردسازی آن در حال اجرا است و پیشبینی میشود این فناوری در سال ۲۰۲۰ اجرایی شود.
کیم جین یونگ معاون اجرایی بخش تجاری هوشمند قطعات خودرو در الجی میگوید: شرکت الجی تصمیم دارد نسل آینده بازار قطعات خودروی خود را با ترکیب تجربه خود در فناوری ارتباطات و راهکارهای ارتباطی پیشرفته کوالکام از LTE گرفته تا ۵G ، در هم آمیزد. الجی بسیار خوشبین است که قدرت تحقیق مشترک کوالکام و الجی مزایایی را با خود خواهد داشت که با کار جداگانه آنها از هم حاصل نمیشود.
ناکول دوگال معاون ارشد بخش مدیریت محصول شرکت فناوری کوالکام نیز میگوید: در کنار رابطه محکم و طولانی مدت ما با شرکت الجی، تلاش برای توسعه فناوری پیشرفته C-V۲X ، نشان از تعهد ما به ارائه راهکاری امن، تحت شبکه برای خودروهای تمام اتوماتیک است. با توجه به اینکه صنعت خودرو کاملا به سمت فناوری ۵G حرکت میکند، ما با الجی همکاری میکنیم تا به نیاز رانندگان امروزی پاسخ داده و فناوری ارتباطی C-V۲X را برای نسل آینده خودروها پیشرفتهتر کنیم.
