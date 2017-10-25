به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی در دیدار اعضای ستاد برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: بسترسازی برای نقش آفرینی هیئات مذهبی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی از اهداف تشکیل شورای هیئات مذهبی است.

وی با اشاره به اینکه پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی در کشور در حال شکل گیری است، افزود: پس از واگذاری امور مربوط به هیئات مذهبی به سازمان تبلیغات اسلامی این سازمان به منظور پیگیری و انجام بهتر امور، بحث تشکیل شورای هیئات مذهبی را پیگیری و اجرا کرد.

حسینی کوهستانی بیان کرد: اعضای شورای هیئات مذهبی متشکل از روسای هیئات مذهبی و دارای شرایط مشخص شده در آیین نامه شورا هستند که با رأی روسای شورای هیئات مذهبی استان انتخاب می‌شوند.

وی عنوان کرد: در دوره‌های پیشین انتخابات شورای هیئات مذهبی در استان با شکوه خاصی برگزار و پس از تشکیل شورا فعالیت‌های خوبی در سطح استان توسط این شورا انجام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به تشکیل ستاد برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی در استان گفت: علاوه بر حضور کارشناسان مرتبط اداره کل تبلیغات اسلامی استان در این ستاد نمایندگانی از فرمانداری، نیروی انتظامی، اطلاعات، کانون مداحان و یکی از روسای هیئات شاخص استان نیز عضو این ستاد هستند.

حسینی کوهستانی در تببین روند فعالیت‌های انجام گرفته خاطرنشان کرد: نام‌نویسی از داوطلبان حضور در انتخابات انجام و صلاحیت افراد بررسی و نتایج به آنها اعلام شده است.

وی تصریح کرد: نصب بنرهای اطلاع رسانی، ارسال پیامک به روسای هیئات مذهبی در مراحل مختلف، برگزاری نشست خبری، تشریح فعالیت‌های شورا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه تابان، زیرنویس در شبکه استانی و ... از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه اطلاع رسانی این انتخابات بوده است.

حسینی کوهستانی گفت: ساماندهی مسئولان هیئات، بسترسازی برای نقش آفرینی هیئات مذهبی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ... از جمله اهداف تشکیل شورای هیات مذهبی است.