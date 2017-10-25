به گزارش خبرنگار مهر، امرالله پاراد ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: ۸۱ درصد مشترکین برق در استان بوشهر در بخش خانگی هستند و ۱۴ درصد در بخش سایر مصارف و یک درصد تجاری و سه درصد هم کشاورزی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۶۸ درصد برق استان بوشهر در بخش خانگی مصرف می‌شود، اضافه کرد: استان بوشهر خوزستان طلایه‌دار مصرف برق در سطح کشور هستند.

مدیرعامل برق استان بوشهر افزود: پیک بار مصرفی برق استان بوشهر در سال گذشته هزار و ۴۹۷ مگاوات بود که امسال به هزار و ۶۰۸ مگاوات رسیده است و این بیانگر افزایش ۷.۴ درصدی مصرف است. اگر مدیریت مصرف انجام نمی‌شد میزان پیک بار خیلی بیشتر افزایش می‌یافت.

وی در مورد افزایش نرخ قبض‌های برق نیز بیان کرد: نرخ برق در استان بوشهر بر اساس تعرفه مصوب مردادماه سال گذشته محاسبه می‌شود و هیچ افزایشی در نرخ صورت نگرفته است.

پاراد بیان کرد: در دوره چهار امسال، ۷۹ درصد قبض‌های استان بوشهر مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان داشته است و ۱۸ درصد نیز بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بوده و مایقی قبض‌ها بیش از ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

وی ادامه داد: در دوره ششم نیز ۶۷ درصد قبض‌ها زیر ۱۰۰ هزار تومان و ۲۶ درصد قبض ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بوده و ۴ درصد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

مدیرعامل برق استان بوشهر افزود: هزینه‌های برق در استان بوشهر در ۹ ماه از سال با نرخ گرمسیری محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه حداکثر پرداخت‌های قبوض برق در بخش عمومی و اداری ۶۴ درصد است خواستار اهتمام ادارات استان بوشهر برای پرداخت هزینه های برق شد.