به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، محمّد نهاوندیان معاون اقتصادی رییسجمهور روز گذشته (سه شنبه؛ دوم آبانماه 1396) با حضور در مرکز بررسیهای استراتژیک در نشستی صمیمانه با حسامالدین آشنا، مدیران و کارشناسان مرکز دیدار و گفتگو کرد.
حسامالدین آشنا مشاور رییسجمهور و رییس مرکز بررسیهای استراتژیک در این دیدار با اشاره به تهیه و تنظیم شرح وظایف جدید مرکز در آخرین روزهای دوره حضور نهاوندیان بهعنوان رییس دفتر رییسجمهور، اعلام کرد: « یک ساختار نو و پویا بر مبنای شرح وظایف جدید طراحی شدهاست».
آشنا در ادامه دو رویکرد به مراکز پژوهشی را معرفی کرد. رویکرد اول مبتنی بر وجود مراکز بزرگ با تعداد زیادی محقق مستقر، و رویکرد دوم مبتنی بر شبکهسازی پژوهشی است که یک مرکز کوچک و چابک ولی دارای ارتباطات علمی گسترده با محققان در سراسر کشور عمل میکند. هر دو رویکرد کارکردهایی دارند ولی مرکز بررسیهای استراتژیک با رویکرد دوم عمل میکند.
مشاور رییسجمهور درباره وظایف مرکز با ذکر تاریخچهای از دوران حجتالاسلام موسوی خوئینیها، آقای حسن روحانی و محمدرضا تاجیک، این سه دوره را بهلحاظ کاکردی مشابه دانست و گفت: «مرکز در این سه دوره به دنبال ارائه راهبرد و پژوهش به رئیسجمهور بوده است. فاصله میان مرکز و شخص رئیسجمهور در دوران دولتهای نهم و دهم بر اساس نوع کارهایی که در مرکز انجام شده، بیشتر بوده است.»
آشنا درباره وضعیت مرکز در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: «ماموریتهای مرکز در دوره جدید مشخصتر و شخصیتر شد و سه جهتگیری در تعیین مخاطب مرکز مبنا قرار گرفت؛ رییسجمهور، دولت و جامعه. ارتباط با رئیسجمهور و دولت از مسیرهای متداول اداری و ارتباط با جامعه از طریق شبکههای واقعی و مجازی مرکز انجام میشود.»
نهاوندیان نیز در ابتدای صحبت، علت اصلی حضور خود در مرکز را تشکر بابت زحمات مرکز بررسیهای استراتژیک در چهار سال گذشته بیان کرد. معاون اقتصادی رئیسجمهور، کارنامه مرکز در چهارسال گذشته را فراتر از تمام دوران پیشین دانست و گفت: «علت این موفقیت اولا حضور شخص جناب آقای آشنا در رأس این مرکز و ثانیا سازماندهی، ربط سازمانی خوب و حضور نیروهای تواناست».
وی وجه ممیزه مرکز بررسیهای استراتژیک را رفع نیازهای پژوهشی شخص رییسجمهور و قوهمجریه بهمنظور تصمیمگیری بهتر دانست و افزود: «لازمه حفظ این امتیاز آن است که مرکز بیطرف باشد، در اظهارنظرهای کارشناسی بیطرفانه عمل کند. بیطرفی و علمی کار کردن، اعتماد ایجاد میکند. مرکز باید گزینههای سیاستی مختلف و خلاصهای از رویکردهای مختلف در یک حوزه موضوعی به علاوه گزینه مختار خود را جهت تصمیمگیری بهتر ارائه کند».
معاون اقتصادی رئیسجمهور زمانآگاهی را یک مؤلفه مهم در فعالیتهای مرکز دانست وگفت: «مرکز در برابر سفارشهای پژوهشی رئیسجمهور نباید توجیه کمبود زمان را بیان کند بلکه باید آماده باشد تا در کوتاهترین زمان، پاسخگوی سوالات و سفارشهای رئیسجمهور و قوه مجریه باشد».
نهاوندیان نکته سوم خود درباره مرکز بررسیهای استراتژیک را به توانایی پیشبینی اختصاص داد و گفت: «مدیریت پیشبینی میتواند به سرعتعمل مرکز کمک کند و در واقع مرکز به استقبال حوادث و رویدادها برود».
معاون اقتصادی رئیسجمهور در نکته پایانی خود به ضرورت ارتباطات و همکاری بینالمللی مرکز اشاره کرد و افزود: «با رعایت حساسیتهای موجود در روابط بینالمللی مانند اثرپذیری یا نفوذ که نیازمند تدابیری است، میتوان در تماسهای بینالمللی دست بالا را داشت و اثرگذار بود و نسبت به حضور و روابط بینالمللی اگر هوشیار باشیم، نباید نگران بود».
نظر شما