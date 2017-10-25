نخست وزیر عراق وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه شب در فرودگاه مهرآباد تهران از نخست وزیر عراق استقبال کرد.



مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی صبح پنجشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار می شود و دو طرف درباره گسترش روابط ایران و عراق ، مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو خواهند کرد.



نخست وزیر عراق از آنکارا عازم تهران شده بود.



وی در روزهای اخیر با سفر به عربستان و ترکیه با مقامات این دوکشور دیدار و گفتگو داشت.



این دومین سفر حیدرالعبادی در سال جاری به ایران است . وی ۳۰ خرداد ماه امسال نیز در راس هیاتی متشکل از ۵ وزیر به تهران سفر کرده بود.