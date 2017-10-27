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۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴

حضور چند اثر ایرانی در جشنواره فیلم نوجوان سئول

حضور چند اثر ایرانی در جشنواره فیلم نوجوان سئول

پنج اثر ایرانی با پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره فیلم نوجوان سئول کره جنوبی شرکت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم های «حورا» ساخته غلامرضا ساغرچیان، «سویوق» ساخته برادران ارک، «جنجال در عروسی» ساخته رضا خطیبی، «کلیله و دمنه» ساخته علیرضا توکلی بینا و «چهل کچل» ساخته صادق صادق دقیقی به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی، برای نمایش در جشنواره بین المللی فیلم نوجوان سئول پذیرفته شده اند.

نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم نوجوان سئول به عنوانی یکی از رویدادهای مهم سینمایی کشور کره جنوبی از ۷ تا ۱۱ آبان سال جاری در شهر سئول برگزار می شود.

کد مطلب 4126044

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