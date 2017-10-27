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۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

یک پخش‌کننده ترکیه ای اعلام کرد:

پخش سریال های تلویزیونی ترکیه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان

پخش سریال های تلویزیونی ترکیه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان

بنا بر ادعای یک پخش کننده ترکیه ای، فیلم و سریال‌های تلویزیونی ترکیه در بیش از ۱۲۰ کشور در آفریقای جنوبی، خاورمیانه، بالکان، اروپای مرکزی، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جان اوکان رییس و بنیانگذار شرکت فیلم و سریالسازی «ITV Inter Medya» با اعلام اینکه فیلم و سریال های این کشور پخش جهانی گسترده ای دارد، گفت: تعداد کشورهایی که به آنها فیلم های‌مان را می فروشیم به بیش از ۱۲۰ کشور رسیده است و از ژاپن تا فرانسه، در جغرافیای گسترده ای فلیم های ما فروش دارد. سریال های ما در آفریقای جنوبی، خاورمیانه، کشورهای بالکان، اروپای مرکزی، آسیای مرکزی و شرقی به فروش می رسد.

وی افزود: در سال های اخیر در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای اسپانیولی زبان نیز درخشش بزرگی داشتیم. ترکیه کشوری است که داستان های زیبایی دارد و مورد پسند بینندگان از نقاط مختلف جهان قرار می گیرد.

این فیلمساز تاکید کرد: یک زمان سریال های آمریکای لاتین و برزیل در ترکیه زیاد تماشا می شد اما اکنون سریال های ترکیه در تمام کشورهای آمریکای لاتین و اسپانیایی زبان پخش می شود و مورد استقبال گسترده بینندگان این کشورهای قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: در اکثر کشورهای جهان فیلم‌های ترکیه بینندگان زیادی دارد. سال گذشته فیلم «کوه-۲» در بسیاری از کشورها از جمله ژاپن، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، ایرلند و چین اکران شد. آمریکا و انگلستان نیز از ما فیلم خریدند. همچنین در بازار فیلم و سریال کره شمالی و جنوبی نیز از جایگاه خوبی برخورداریم.

کد مطلب 4126140

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