پخش سریال های تلویزیونی ترکیه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جان اوکان رییس و بنیانگذار شرکت فیلم و سریالسازی «ITV Inter Medya» با اعلام اینکه فیلم و سریال های این کشور پخش جهانی گسترده ای دارد، گفت: تعداد کشورهایی که به آنها فیلم های‌مان را می فروشیم به بیش از ۱۲۰ کشور رسیده است و از ژاپن تا فرانسه، در جغرافیای گسترده ای فلیم های ما فروش دارد. سریال های ما در آفریقای جنوبی، خاورمیانه، کشورهای بالکان، اروپای مرکزی، آسیای مرکزی و شرقی به فروش می رسد.

وی افزود: در سال های اخیر در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای اسپانیولی زبان نیز درخشش بزرگی داشتیم. ترکیه کشوری است که داستان های زیبایی دارد و مورد پسند بینندگان از نقاط مختلف جهان قرار می گیرد.

این فیلمساز تاکید کرد: یک زمان سریال های آمریکای لاتین و برزیل در ترکیه زیاد تماشا می شد اما اکنون سریال های ترکیه در تمام کشورهای آمریکای لاتین و اسپانیایی زبان پخش می شود و مورد استقبال گسترده بینندگان این کشورهای قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: در اکثر کشورهای جهان فیلم‌های ترکیه بینندگان زیادی دارد. سال گذشته فیلم «کوه-۲» در بسیاری از کشورها از جمله ژاپن، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، ایرلند و چین اکران شد. آمریکا و انگلستان نیز از ما فیلم خریدند. همچنین در بازار فیلم و سریال کره شمالی و جنوبی نیز از جایگاه خوبی برخورداریم.