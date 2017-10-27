به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، جشنواره بین‌المللی Fort Lauderdale فلوریدا با معرفی آثار راه یافته به این دوره، «وقت نهار» ساخته علیرضا قاسمی را نیز به عنوان یکی از فینالیست‌های این دوره خود انتخاب کرد.

به این ترتیب «وقت نهار» که پیش از این در ۹ جشنواره مورد تایید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا و جشنواره کن ۲۰۱۷ شرکت داشته، یک حضور بین‌المللی دیگر را نیز تجربه می‌کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم Fort Lauderdale با قدمتی ۳۲ ساله از معتبرترین جشنواره‌های ایالات متحده آمریکاست که میزبان فیلم‌های چهره‌هایی چون مارتین اسکورسیزی، بن افلک، دیوید فرانکل و دیگر بزرگان سینمای ایالات متحده آمریکا بوده است. این جشنواره هر سال با میزبانی بیش از ۲۰۰ اثر در بخش‌های متفاوت، فرصتی کم‌نظیر را برای مخاطبان و علاقه‌مندان سینما، به ویژه فیلم کوتاه فراهم می‌آورد تا برترین آثار تولید شده در این حوزه را در سالن‌هایی مجهز و با کیفیت به نظاره بنشینند و از نشست‌ها و کارگاه‌های متفاوت بهره بگیرند.

امسال ۱۶۵ فیلم از ۴۵ کشور در بخش‌های مختلف این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره از ۲۷ اکتبر تا ۱۹ نوامبر برگزار و برگزیدگان جشنواره ۱۹ نوامبر معرفی می‌شوند.