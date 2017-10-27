به گزارش خبرگزاری مهر، هرگونه اطلاعات در خصوص مقررات و توصیههای اجرایی، انتظامی، بهداشتی و امنیتی را صرفاً از مراجع ذیصلاح و رسمی دریافت کرده از نقل و انتشار شایعات ممانعت بهعمل آورید.از قرار گرفتن در محیط حادثه و تهیه عکس و فیلمبرداری خودداری کنید.
خروج از مرز فقط با گذرنامه معتبر که ۶ ماه اعتبار داشته باشد، امکانپذیر است.
افرادی که گذرنامه ندارند، از مراجعه به مرز عراق خودداری کنند.
به منظور تسهیل در خروج زائرین کربلا، کنترل گذرنامه از مبدا حرکت زایران صورت خواهد گرفت.
زائران هرچه زودتر نسبت به اخذ ویزای عراق از سفارت یا سرکنسولگریهای آن کشور اقدام نمایند و از موکول کردن این امر به روزهای پایانی (نزدیک به اربعین) و همچنین حرکت به سمت مرزها قبل از اخذ روادید (ویزا) خودداری کنند.
افراد ممنوعالخروج و محکومین، اجازه خروج از کشور را نداشته و خروج کارکنان دستگاههای خاص منوط به طی مراحل قانونی خود است.
یک نسخه کپی از گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی خود را برای مواقع ضروری همراه داشته باشید.
برای کنترل گذرنامه در مرز با صبر و حوصله، همکاری لازم را با پلیس Police بهعمل آورید.
حتماً پس از ورود به مرز عراق، از درج مهر ورود به آن کشور در گذرنامه خود مطمئن شوید.
از همراه داشتن اشیاء قیمتی غیرضروری همچون (چکپول، طلاجات، مدارک و اسناد، کارت ملی و مدارک دیگر) خودداری کنند.
بلیط، گذرنامه و مدارک شناسایی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
زائران اربعین حسینی فریب سایت های تبلیغاتی را نخورند.
توصیههای ترافیکی
احتمال ترافیک و معطلی در مسیر رفت یا برگشت وجود دارد، صبر و حوصله کلید آرامش شما در سفر است.
برای رفاه حال زائرین، پارکینگهای عمومی در ورودی شهر مهران و چزابه و... راهاندازی گردیده است.
زائرین خودروهای شخصی خود را در پارکینگهای تعیینشده پارک کرده و از پارک نمودن یا رها کردن خودسرانه وسایل نقلیه در نقاط دیگر خودداری فرمائید.
با توجه به احتمال وقوع ترافیک سنگین و معطلیهای طاقتفرسا در مسیرهای بازگشت به کشور بعد از مراسم اربعین بلافاصله اقدام به بازگشت به کشور نکنید.
محورهای مواصلاتی به پایانههای مرزی مهران، چزابه و شلمچه در تمام ساعات شبانهروز توسط تیمهای عملیاتی و گشتهای ویژه پلیس کنترل میشوند.
از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز نموده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنید.
در صورت احساس خستگی و خوابآلودگی در رانندگی حتماً خودرو را متوقف نموده ضمن استراحت، صورت خود را با آب بشویید.
توصیههای انتظامی و امنیتی
بازدید پلیس از وسایلتان را اقدامی در جهت سلامتی و امنیت خود و همراهانتان بهشمار آورید.
پس از استقرار در هتل، نسبت به شناسایی مسیر رفت و برگشت به حرم اقدام و نام هتل، شماره اطاق و تلفن آنرا بهخاطر بسپارید.
تأکید میشود خواهران محترم از تردد به بازار، حرم و اماکن عمومی دیگر بهصورت انفرادی خودداری و از سوار شدن به خودروهای متفرقه پرهیز کنید.
با مشاهده هرگونه اقدام مشکوک (مواد مخدر، مواد محترقه و منفجره، اسلحه، مهمات و...) مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهید.
حتیالامکان از خرید هر نوع کالا (بهخصوص کالاهای تزیینی و اسباببازی) خودداری نمایید.
از دریافت و نگهداری هرگونه شی، بسته و پاکت از افراد غیر (اعم از ایرانی و یا عراقی) خودداری کنید .
از عکسبرداری و فیلمبرداری از مقرهای نظامی و انتظامی، مرز و مراکز ایست و بازرسی در مسیر راه و داخل شهرها پرهیز کنید .
از برقراری ارتباط با مأمورین و عوامل عراقی تحت هر عنوانی خودداری نمایید.
مصرف قرصهای کدئیندار و روانگردان در کشور عراق ممنوع بوده و پلیس عراق با خاطیان بهشدت برخورد می کنند.
زائران با توجه به احتمال نفوذ جاسوسان و عناصر دشمن در بین عزاداران، از هرگونه ارتباط نامتعارف با افراد ناشناس خودداری کنید.
در حین سفر از بازگو نمودن نشانی محل سکونت و محل کار، به افراد ناشناس جداً خودداری فرمایید.
از اعتماد به افراد ناشناس و طرح دوستی با آنان خودداری کنید.
افراد مسن در صورت نیاز به کمک مأمورین پلیس، مسؤولین فرودگاه و میهمانداران مراجعه نموده و به افراد ناشناس اعتماد ننمائید.
از سوار شدن بر خودروهای مسافرکش غیرمجاز خودداری کنید.
هرگونه اطلاعات در خصوص مقررات و توصیههای اجرایی، انتظامی، بهداشتی و امنیتی را صرفاً از مراجع ذیصلاح و رسمی دریافت کرده از نقل و انتشار شایعات ممانعت بهعمل آورید.
در صورت بروز هرگونه حادثهای، از قرار گرفتن در محیط حادثه و تهیه عکس و فیلمبرداری خودداری نمایید.
به هنگام خروج از محل اقامت، از تنها گذاشتن افراد مسن، بانوان و یا کودکان در اطاق خودداری نمایید.
با توجه به عدم امکان استفاده از کارتهای بانکی کشور در داخل عراق، ارز کافی به همراه داشته باشید.
هدف پلیس خدمت به مردم است و در کمال احترام با کوچکترین بینظمی و ایجاد مزاحمت برای زائران امام حسین(ع) برخورد قانونی خواهد شد
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