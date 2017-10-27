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۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

امام جمعه موقت سنندج:

کمک به مسلمانان مظلوم میانمار یک وظیفه برای کشورهای اسلامی است

کمک به مسلمانان مظلوم میانمار یک وظیفه برای کشورهای اسلامی است

سنندج – امام جمعه موقت سنندج ضمن اشاره به ظلمی که در حق مسلمانان مظلوم میانمار صورت می گیرد، گفت: کمک به این مسلمانان از سوی تمامی کشورهای مسلمان و اسلامی باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: متاسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که در بعضی از نقاط جهان در حق مسلمانان ظلم می شود.

وی با اشاره به وضعیت مسلمانان مظلوم در میانمار و سکوت جامعه جهانی در خصوص این جنایت، افزود: همه کشورهای اسلامی نباید در مقابل این ظلم و جنایت سکوت کنند و باید در مقابل این اقدامات ضد بشری ایستادگی کنند.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به راه های مختلف کمک به مسلمانان مظلوم در کشور میانمار، عنوان کرد: مردم کشورمان به ویژه کردستانی ها می توانند کمک های نقدی خود را به حساب ۱۱۱۴ بانک ملی واریز کرده و در این کار خداپسندانه سهیم باشند.

وی ظلم های چند ماه اخیر در حق مسلمانان میانمار را بسیار دردناک دانست و گفت: همگی وظیفه داریم از بعد مادی و معنوی این مردمان ستمدیده را یاری دهیم زیرا مورد تعدی ارتش و دولت نژاد پرست و ظالم میانمار قرار گرفته اند.

ماموستا حسینی کمک به مردم آواره میانمار در مرز بنگلادش را بسیار ارزشمند خواند و اظهار کرد: از خداوند می خواهیم کسانی را که دشمن اسلام و مسلمانان هستند، نابود کرده و شر آنان را از سر مسلمانان و انسان های مظلوم بردارد.

وی در بخش دیگری از خطبه ها به موضوع انصاف و لزوم توجه به این آموزه دینی در جامعه پرداخت و یادآور شد: پیامبر نور و رحمت(ص) همواره مسلمانان و انسان های مومن را به رعایت انصاف نسبت به خود سفارش فرموده است.

امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه خداوند هیچگاه نسبت به بندگانش سخت گیر نبوده است، افزود: ما نیز باید نسبت به خود در مسائل مادی و معنوی سهل گیر بوده و از سخت گیری غیرضروری بپرهیزیم.

ماموستا حسینی در ادامه انصاف در حق دیگران را نیز از سفارشات پیامبر اسلام (ص) ذکر کرد و گفت: باید نسبت به مردم منصف بوده و از تهمت، غیبت و ظلم در حق آنان اجتناب کنیم و نسبت به این مسائل توجهی ویژه داشته باشیم.

وی ضمن اشاره به لزوم توجه به موضوع انصاف در جامعه به عنوان یک ضروت، یادآور شد: انصاف نسبت به دشمن نیز از دستورات پیامبر است چراکه ایشان خود همواره نسبت به مشرکان و دشمنانش، با انصاف و عدالت برخورد می کرد.

امام جمعه موقت سنندج به سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی نیز اشاره کرد و گفت: علما و مردم کردستان و اهل سنت، ارزش بسیار والایی برای امام حسن(ع) قائل هستند و از ایشان با احترام خاص و ویژه ای یاد می کنند.

وی با بیان اینکه ائمه و فرزندان پیامبر(ص) کشتی نجات مسلمانان به شمار می روند، یادآور شد: بدون شک پیروی از اخلاق و رفتار این بزرگان ما را به بهشت برین رهنمون خواهد کرد.

وی در پایان از عموم مردم خواست که نسبت به برپا داشتن آموزه های دینی توجهی ویژه داشته باشند و در این راستا تلاش و کوشش کنند.

کد مطلب 4126296

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