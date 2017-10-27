به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر سرمربی تیم استقلال پس از پایان تمرین امروز تیمش به شکلی سرزده در محل تمرینات تیم های پایه استقلال ۹۰ حاضر شد و با ایوب اصعرخانی دیدار و گفتگو کرد.

ایوب اصغرخانی از جمله مربیان سازنده در رده های پایه است که سالهای زیادی مربی تیم جوانان استقلال بود و شاگردان زیادی را تربیت کرد که جمعی از آنها در حال حاضر در تیم بزرگسالان استقلال توپ می زنند و از جمله آنها می توان به امید نورافکن، سید مجید حسینی و محسن کریمی اشاره کرد. همچنین شایان مصلح و محمد انصاری از بازیکنان تیم پرسپولیس نیز در جوانان استقلال شاگرد اصغرخانی بودند.

جالب اینجاست شفر از فعالیتها و سازندگی این مربی کاملا آگاهی داشت و دقایقی با وی گفتگو کرد و بابت زحماتی که در تیم های پایه می کشد از او تشکر کرد.