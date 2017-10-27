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۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

حضور سرزده «وینفرد شفر» در تمرین مربی سازنده پایه‌های استقلال

حضور سرزده «وینفرد شفر» در تمرین مربی سازنده پایه‌های استقلال

سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از پایان تمرینات امروز تیمش به صورت سرزده در تمرینات تیم مربی سازنده استقلال حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر سرمربی تیم استقلال پس از پایان تمرین امروز تیمش به شکلی سرزده در محل تمرینات تیم های پایه استقلال ۹۰ حاضر شد و با ایوب اصعرخانی دیدار و گفتگو کرد.

ایوب اصغرخانی از جمله مربیان سازنده در رده های پایه است که سالهای زیادی مربی تیم جوانان استقلال بود و شاگردان زیادی را تربیت کرد که جمعی از آنها در حال حاضر در تیم بزرگسالان استقلال توپ می زنند و از جمله آنها می توان به امید نورافکن، سید مجید حسینی و محسن کریمی اشاره کرد. همچنین شایان مصلح و محمد انصاری از بازیکنان تیم پرسپولیس نیز در جوانان استقلال شاگرد اصغرخانی بودند.

جالب اینجاست شفر از فعالیتها و سازندگی این مربی کاملا آگاهی داشت و دقایقی با وی گفتگو کرد و بابت زحماتی که در تیم های پایه می کشد از او تشکر کرد.

کد مطلب 4126304

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