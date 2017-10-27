ایجاد اشتغال ۱۰۷۰۰ نفری در دزفول از سوی بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله آصفی ظهر امروز جمعه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری دزفول که با حضور استاندار خوزستان در فرمانداری دزفول برگزار شد، اظهار کرد: در ۳.۵ سال گذشته تمام اولویت و خط قرمز ما در دزفول توجه به تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۲۴ هزار میلیارد تومانی دزفول در ۳.۵ سال گذشته افزود: با تلاش‌های صورت گرفته اکنون ترس از سرمایه‌گذاری در دزفول ریخته شده و دزفول در حال اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی و صنعتی است.

فرماندار دزفول با اشاره به نهایی شدن قرارداد پالایشگاه دزفول، گفت: مقرر شده با پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار به شهرستان در مرحله اول عملیات اجرایی این طرح عظیم آغاز شود.

آصفی با اشاره به راه‌اندازی ده‌ها کارگاه خانگی در نقاط محروم و پرظرفیت دزفول، عنوان کرد: کپوی دزفول به یک فرهنگ در زمینه صنایع‌دستی تبدیل شده و با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده استانداری خوزستان ۷۰۰ میلیون تومان کپو از دزفول برای توزیع در جلسات خریداری کرده است.

رابطه ضعیف دستگاه‌ها با بخش خصوصی

وی در ادامه افزود: مجوز سه هزار هکتار از بیشه‌زارهای دزفول نیز اخذ شده تا این بیشه‌زارها به چند سرمایه‌گذار در جهت حفاظت و توسعه گردشگری این مناطق تحویل داده شود تا شاهد رونق و ایجاد اشتغال در این زمینه باشیم.

فرماندار دزفول در ادامه با تشریح ظرفیت‌های بخش گردشگری و کشاورزی دزفول، بیان کرد: در دزفول مشکل سرمایه و سرمایه‌گذار وجود ندارد بلکه مشکل اصلی ما رابطه دستگاه‌های دولتی استان با بخش خصوصی است، متأسفانه این معضل در تمام استان به وفور دیده می‌شود که ناشی از نگاه سطح پایین عده‌ای است.

آصفی از کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی ۶ کارخانه عظیم در دزفول از جمله کارخانه قند، نیروگاه، پالایشگاه، لوله‌سازی تا پایان سال خبر داد و افزود: چندین سال است در جهت اخذ مجوز مرز هوایی دزفول تلاش کرده و هرگونه پیگیری انجام داده‌ایم اما با وجود دستور اکید معاون رئیس‌جمهور هنوز عده‌ای خواهان برخورداری دزفول از مرز هوایی نیستند که رفع این مشکل همت استاندار و نمایندگان را طلب می‌کند.

ظرفیت عظیم در حوزه تولید خاویار

وی همچنین با بیان اینکه دزفول ظرف چهار سال آینده ۱۰۰ درصد تعهد تولید خاویار کشور را تأمین خواهد کرد، گفت: طرح ۲۰ هکتاری پرورش اسب شهرستان آماده کلنگ زنی است اما هنوز برخی مجوزهای از سوی استان داده نشده که امیدوار هستیم نسبت به رفع موانع این طرح که اشتغال‌زایی خوبی می‌تواند داشته باشد اقدامات لازم صورت بگیرد.

فرماندار دزفول در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی عظیم طرح‌های صنعتی دزفول، یادآور شد: در سال ۹۴-۹۵ بالغ‌بر ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال در بخش خصوصی در دزفول ایجاد شده که این میزان منهای اشتغال‌زایی دولتی و اشتغال‌زایی‌های بخش گردشگری است.