باربد صداقت اولین طلایی کاراته ایران روی تاتامی جهانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، در ادامه مبارزات روز سوم از این دوره مسابقات، باربد صداقت در فینال وزن ۷۶- کیلوگرم برابر «نبیل چلبی» از مراکش به میدان رفت و با کسب پیروزی در این مبارزه به نشان طلای جهان دست پیدا کرد.

صداقت روز گذشته با برتری مقابل «آنری بیتسکیناشویلی» از گرجستان، «دونارت ویتیجا» از کوزو، «آندرس پنا» از بولیوی، «محمدعمر» از مصر و «کازانتسوف» از روسیه به دیدار پایانی رقابتهای قهرمانی جهان راه پیدا کرده بود.

تیم ملی کشورمان تا کنون موفق به کسب یک نشان طلا و چهار برنز شده است. باربد صداقت یک نشان طلا، احمدرضا محمودی، حدیثه جمال، کاتای تیمی دختران(یگانه شهپری، گلناز شاهزیدی و عرفانه مساح) و قاسم خوبرو هم چهار مدال برنز این رقابتها را کسب کرده اند.

ضمن اینکه تیم کشورمان شانس کسب یک نشان طلای دیگر را نیز دارد. مجید نیکو همت برای کسب طلای وزن ۷۶+ کیلوگرم «ریکیتوشیمادا» از ژاپن را پیش رو دارد.

دهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی جهان با حضور ۱۷۱۰ کاراته کا از ۱۰۹ کشور جهان در تنریف اسپانیا جریان دارد.