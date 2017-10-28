به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر شنبه در همایش تخصصی پدافند غیرعامل پرتوی استان بوشهر اظهار داشت: در سال‌های اخیر در نقاط مختلف جهان شاهد وقوع فاجعه‌های بزرگی هستیم.

وی از جنگ‌ها، سوانح طبیعی، فجایع زیست‌محیطی و فعالیت گروه‌های تروریستی به عنوان تهدیدهای بشری نام برد و اضافه کرد: دشمنان علیه ایران اسلامی بسیج شده‌اند از ابتدای انقلاب تاکنون برنامه‌های مختلفی در این زمینه داشته‌اند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه دشمنان برنامه‌های خود در قالب‌های مختلفی علیه نظام جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند، افزود: پیشگیری از خسارت‌ها در مقابل بحران‌های احتمالی یک ضرورت است.

وی اقدامات پیشگیرانه را ضروری دانست و تصریح کرد: برای اینکه درجه آسیب‌پذیری در مواقع بحرانی کاهش یابد، باید با نوع تهدیدات، پدافند غیرعامل تقویت و به‌روز رسانی شود.

سردار رزمجو با اشاره به وجود زیرساخت‌های بسیار مهم صنعتی در استان بوشهر، تصریح کرد: تقویت پدافند غیرعامل در استان بوشهر باید به صورت جدی دنبال همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی با تاکید بر آمادگی کامل و همه جانبه دست اندرکاران در استان بوشهر در راستای پدافند غیرعامل و پدافند پرتوی، گفت: افزایش آمادگی برای پاسخگویی در مقابل وقوع بحران‌ها هدف اصلی این رزمایش است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با تاکید بر تدوین برنامه در عرصه پدافند غیرعامل استان بوشهر، اظهار داشت: در راستای برگزاری رزمایش پدافند پرتوی در استان بوشهر، قرارگاه این پدافند فعال و کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی تشکیل می‌شود.