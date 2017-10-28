به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بهروز کمالوندی سخنگو و معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران از سفر رئیس شرکت روس اتم به بوشهر در صبح سه شنبه ۹ آبان خبر داد و اظهار داشت: آقای کرینکو اخیراً در حاشیه اجلاس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی دیداری با آقای صالحی داشت و دو طرف در گفتگوهایشان به توافق رسیدند که دیداری دوباره با هم داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه واحد جدید نیروگاه اتمی در بوشهر وارد مرحله ای می شود که در پایین ترین نقطه آن قرار است سنگ بنای استقرار قلب رآکتور گذاشته شود، این مرحله نقطه عطفی در فرایند ساخت نیروگاه محسوب می شود؛ به همین علت رئیس سازمان انرژی اتمی و همتای روسی وی در مراسم مشترکی در بوشهر حضور می یابند.

کمالوندی با اشاره به برنامه سفر رئیس جمهور روسیه در چهارشنبه گفت: در مذاکراتی که با آقای کرینکو داشتیم خواست برنامه سفرش به کشورمان به نحوی تنظیم شود که همزمان با ورود آقای پوتین به تهران باشد.

معاون سازمان انرژی اتمی همزمانی برگزاری این مراسم در بوشهر و حضور همزمان آقایان پوتین و کرینکو در کشورمان را نشان دهنده همکاری های گسترده جمهوری اسلامی ایران و روسیه به ویژه در حوزه صنعتی دانست که در عرصه بین المللی اهمیت بسیاری دارد.