محمد محب‌خدایی به خبرنگار مهر گفت: تمام آمارها و ارقام حوزه گردشگری در سیستمی‌تجمیع می‌شود که به آن داشبورد مدیریتی می‌گوییم. در این داشبورد هر کسی که به دنبال آماری از صنعت گردشگری است می‌تواند با مراجعه به آن از این اطلاعات استفاده کند. این داشبورد مدیریتی در سایت جامع گردشگری لحاظ خواهد شد و به‌زودی توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی رونمایی می‌شود.

وی افزود: آمار گردشگری دارای انحرافات زیادی است و لازم است که یک سیستم یکپارچه هوشمند به تجمیع این آمارها و تحلیل آن‌ها بپردازد به همین علت درصدد برآمده‌ایم تا چنین امکانی را فراهم کنیم.

پیش از این نیز «داشبورد مدیریتی طرح‌های پژوهشی» با امکان تحلیل، مقایسه، گزارش‌گیری، و پی‌گیری روند تغییرات اطلاعات طرح‌های پژوهشی کشور توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران رونمایی شده بود.