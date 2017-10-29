کنترل اختلالات ادراری با تحریک الکتریکی/درمان های فیزیوتراپی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریده دهقان منشادی روز یکشنبه در نشست خبری پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی که ۲۵ و ۲۶ آبان ۹۶ در هتل المپیک تهران برگزار می شود، افزود: این سمینار در ادامه کنگره سالانه فیزیوتراپی است که می خواهیم استفاده از تجهیزات الکتروتراپی برای درمان بیماری ها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

وی با اشاره به کاربردهای الکتروتراپی در حرفه فیزیوتراپی، گفت: مهم ترین و قدیمی ترین اقدامات در این حوزه مربوط به جریان های تحریکی برای تحریک عصب و بازآموزی عضلانی است که برای آن دسته از افرادی که دچار ضایعات عصبی شده اند، کاربرد دارد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان این مطلب که جریان های الکتریکی برای عصب مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: استفاده از گرما به عنوان یکی دیگر از موارد الکتروتراپی، کاربرد دارد.

منشادی افزود: حرارت درمانی برای کنترل درد، گرفتگی عضلانی و محدودیت حرکتی بافت ها می تواند موثر باشد.

وی گفت: برای ارزیابی ساختار عضله، از دهه ۸۰ میلادی در دنیا و در ۱۰ سال اخیر در ایران، از ابزارها و تجهیزاتی استفاده می شود که می تواند به بهبود ضایعات سیستم عصبی مرکزی و محیطی، کمک کند.

منشادی با اشاره به این موضوع که استفاده از این قبیل ابزارهای الکتروتراپی در اختلالات ادراری و ضایعات ناشی از این عارضه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: با استفاده از الکتروتراپی می توان بیماری های فرسایشی مثل پارکینسون و فلج مغزی را بهبود بخشید.

این دکترای تخصصی فیزیوتراپی به مثانه عصبی اشاره کرد و افزود: شواهد علمی حاکی از این است که می توان با این روش به بهبود وضعیت بیماران دچار ضایعات نخاعی کمک کرد. با توجه به اینکه، یکی از مشکلات این قبیل افراد، اختلالات ادراری است، استفاده از تحریک الکتریکی و درمان های فیزیوتراپی برای کنترل تکرر ادرار و تخلیه کامل مثانه از ادرار، اهمیت ویژه ای دارد که باید به آن توجه کنیم.

منشادی تاکید کرد: با لحاظ کردن شرایط علمی دنیا، می توان امیدوار بود که از این روش برای کنترل اختلالات ادراری بهره برد.

در ادامه دکتر جواد صراف زاده دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران، اهمیت درمان های فیزیوتراپی را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما امکاناتی برای ارائه خدمات به بیماران دچار عارضه هایی همچون کف لگن، بی اختیاری ادراری و دیابتی داریم که خوب در جامعه اطلاع رسانی نشده است و مردم نمی دانند که می توانند از درمان های فیزیوتراپی برای این قبیل بیماری ها استفاده کنند.

وی با اشاره به مغفول ماندن رشته فیزیوتراپی در کشور، گفت: بیمارانی داریم که سال هاست مشکل کف لگن را داشته اند، اما اطلاعی از درمان های فیزیوتراپی ندارند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تاکید کرد: فیزیوتراپی می تواند به نظام سلامت کمک کند و از هزینه های درمان بکاهد.

وی با تاکید بر اینکه ایران بهترین فیزیوتراپیست های دنیا را دارد، تصریح کرد: متاسفانه یا خوشبختانه، فیزیوتراپیست های کشورمان خیلی زود جذب کشورهای دیگر می شوند.

در ادامه دکتر پرهام پارسانژاد عضو هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران با انتقاد از معاونت آموزشی وزارت بهداشت که در مسیر ایجاد دکترای حرفه ای فیزیوتراپی سنگ اندازی می کند، افزود: ۱۰ سال است که این طرح به بهانه های نامعلوم دچار مشکل شده و دست های پنهان اجازه نمی دهد، دکترای حرفه ای فیزیوتراپی به نتیجه برسد.