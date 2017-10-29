به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بعدازظهر امروز یکشنبه هفتم آبان ماه در جریان نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیش از سخنان صالحی، توضیحاتی در خصوص این دوره از نمایشگاه ارائه کرد.

به گفته وی در نمایشگاه بیست و سوم حدود هزار رسانه در ۶۰۰ غرفه حضور پیدا کردند.

انتظامی همچنین گفت: سیاست گذاری برای این دوره از نمایشگاه مطبوعات توسط شورای هماهنگی تشکل‌های مطبوعاتی انجام شده است و خوشبختانه نمایشگاهی است که همه امور آن اعم از ثبت نام و جانمایی به صورت الکترونیک انجام شده است.

وی از اعطای پنجمین جایزه فرهنگستان زبان و ادب فارسی با عنوان «درست نویسی در مطبوعات» در آیین اختتامیه این نمایشگاه خبر داد.

وی از تقویت حوزه‌های کسب وکار مطبوعاتی شامل شرکت‌ها و موسساتی که فعالیت‌های گسترده ای در این زمینه دارند در دوره بیست وسوم نمایشگاه سخن گفت و افزود: میزبان و صاحب اصلی نمایشگاه خود اصحاب رسانه هستند که خوشبختانه نشست‌های گوناگونی در حوزه‌های تخصصی برگزار کرده اند که آمار آن از ۳۰۰ عنوان هم گذشته است.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نمایشگاه مطبوعات را ضیافت سالانه مطبوعات ارزیابی کرد که می تواند کمک کند آن‌ها خودشان را در معرض قضاوت و داوری عموم قرار دهند و در عین حال افکار عمومی را نمایندگی کنند.

انتظامی شعار نمایشگاه بیست و سوم مطبوعات و خبرگزاری‌ها را «رسانه‌های آزاد، انسجام اجتماعی و پیشرفت ملی» عنوان و آن را نشان دهنده رویکرد این دوره از نمایشگاه ارزیابی کرد.

انتظامی همچنین با اشاره به سبقه فرهنگی سیدعباس صالحی از حضور هر روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی جهت بازدید از غرفه‌ها در بخش‌های مختلف نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها تا پایان فعالیت آن خبر داد.