خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در بسته خبری اربعین آخرین رویدادهای مرتبط با پیاده‌روی اربعین را مرور خواهیم کرد، مواردی از قبیل روند صدور ویزا، آخرین اخبار بازگشایی مرز خسروی، پیش‌بینی تمهیدات امداد و درمان، ارائه خدمات به زائران، پاس‌کاری توپ تقصیر روند کُند صدور ویزا میان مسئولان و برخی از اخبار مرزهای چهارگانه کشور برای تردد در ایام اربعین.

از مرز خسروی چه خبر؟

وعده‌های مسئولان در رابطه با بازگشایی مرز خسروی که از اوایل و اواسط هفته جاری خبر می‌داد امروز کمرنگ‌تر شده و یک منبع آگاه امنیتی از احتمال تداوم انسداد این مرز به دلیل عدم همکاری و تضمین‌های لازم از سمت طرف عراقی خبر داده و گفته است: عراق همکاری‌های به‌موقع را ندارد و معتقد به بازگشایی مرز خسروی نیست، رایزنی‌ها برای بازگشایی مرز دست‌کم تا اوایل هفته آینده ادامه دارد اما واقعیت این است که این احتمال به‌شدت کاهش‌یافته است.

این در حالی است که فرمانده انتظامی کرمانشاه همچنان از احراز آمادگی کشور عراق خبر داده و گفته است: به‌زودی بازگشایی مرز خسروی را خواهیم داشت و در اولین فرصت از طریق مسئولان در این رابطه اطلاع‌رسانی شده و زائران استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان می‌توانند از این مرز عبور کنند.

حداقل تا ۲۴ ساعت آینده مرز خسروی تعیین تکلیف می‌شود و منتظر پاسخ عراقی‌ها هستیم از سوی دیگر معاون عملیات مرزبانی کشور در رابطه با آخرین تحولات این مرز به خبرنگار مهر گفته است: در رایزنی‌ها و دیدارهای دیپلماتیک انجام‌شده با طرف عراقی حداقل تا ۲۴ ساعت آینده مرز خسروی تعیین تکلیف می‌شود و منتظر پاسخ عراقی‌ها هستیم.

سردار جلال ستاره افزود: ما آمادگی لازم خود را برای پذیرش زائران اربعین در مرز خسروی به طرف عراقی اعلام کردیم، اما طرف عراقی دلیل بسته بودن این مرز را تا این لحظه آماده نبودن زیرساخت در کشور خود اعلام کرده است.

در این میان دبیر کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین هم به زواری که به مرز خسروی مراجعه کرده‌اند توصیه کرد برای تردد از مرز مهران استفاده کنند.

رضا نفیسی فعالیت ۱۵ جایگاه سوخت برای زائران و افزایش دو برابری این تعداد به نسبت سال گذشته هم خبر داده و به زائران توصیه کرد که برای پارک وسایل نقلیه خود از پارکینگ‌های مشخص‌شده استفاده و از رها کردن خودروها در کنار جاده خودداری کنند. افرادی که اقدام به پارک خودرو در کنار جاده کنند، خودروی آن‌ها با جرثقیل به پارکینگ انتقال می‌یابد.

انگشت تقصیر به سمت چه کسی است؟

روند صدور روادید از دیگر مباحثی است که باعث مناقشه میان مسئولان هم شد. رئیس سازمان حج و زیارت معتقد است که وقفه ۹ تا ۱۰ روزه در صدور روادید اربعین هنوز جبران نشده است.

به گفته حمید محمدی تغییر هزینه ویزا که با تدابیر ستاد مرکزی اربعین از دلار به ریال شد، گرچه ابلاغ و انجامش به‌سرعت روی سامانه سماح انجام شد اما از روز شنبه ۲۹ مهرماه تا ۴ آبان ماه کاملاً کنسولگری‌های عراق حواله‌های ریالی را اخذ نمی‌کردند چراکه موضوع برایشان روشن نبود و نمی‌پذیرفتند و به همین دلیل وقفه‌ای چندروزه در صدور ویزا ایجاد شد که هنوز جبران نشده است.

وی وعده داد که مجموعه نیروهای حج و زیارت شبانه‌روزی کار می‌کنند و ۱۵۰ نفر در دفاتر ۱۳ گانه یکسره کمک می‌کنند تا عقب‌افتادگی ۱۰ روزه را جبران کنیم اما کار بسیار سنگین است و همه امکانات موردنیاز این جمعیت ۲ و نیم میلیونی را نمی‌توان در مدت بسیار کوتاه فراهم کرد.

این در حالیست که شهریار حیدری سخنگوی ستاد مرکزی اربعین در واکنش به گلایه تعدادی از هم‌وطنان از وجود بی‌نظمی در برخی دفاتر صدور ویزا گفت: انتظار می‌رود سازمان حج و زیارت میزان نظارت خود را افزایش دهد.

توپ تقصیر در حالی میان ستاد اربعین و سازمان حج و زیارت مدام پاسکاری می شود که مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت هم بر لزوم جبران همین وقفه به وجود آمده تأکید کرده و گفت: ۷۹۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۰۰ هزار ویزا ارائه‌شده، مدارک حدود ۱۶۰ هزار ویزا نیز در سفارت و کنسولگری‌های عراق بوده که منتظر صدور این ویزاها هستیم و کار صدور ویزای اربعین بین ۵ تا ۶ روز طول می‌کشد.

محسن نظافتی تأکید کرد: وقفه هشت‌روزه برای تغییر تیم کارکنان ۱۶ دفتر صدور روادید و همچنین موضوع تبدیل ریال سبب تأخیر در صدور ویزا متقاضیان شد که طبیعتاً این وقفه سبب انباشت تقاضاهای گذشته و جدید برای روادید شده و در حال حاضر شاید افرادی باشند که بیش از هشت روز گذرنامه‌های خود را داده‌اند ولی هنوز روادید برای آن‌ها صادر نشده باشد.

نباید به مردم گفته شود که درصورت تقاضا ظرف مدت دو تا سه روز ویزا دریافت می کنند آن‌طور که وی گفته است صدور ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ویزا در روز امکان‌پذیر نیست، ۶۰ درصد ویزاها توسط دفاتر و شرکت‌ها و سایر افراد صادرشده و تنها ۴۰ درصد ویزاها به سمت سازمان حج و زیارت آمده که از این ۴۰ درصد به‌طور متوسط روزانه ۵۰ هزار ویزا صادر می‌شود و این در حالی است که هم ورودی جدید داشته و هم تعدادی از قبل در صف انتظار هستند که کار را سخت می‌کند.

نظافتی به دیگر اظهارات مسئولان نیز واکنش نشان داده و گفته است: نباید به مردم گفته شود که درصورت تقاضا ظرف مدت دو تا سه روز ویزا دریافت می کنند، با توجه به شرایط موجود امکان صدور ویزا در کمتر از پنج تا شش روز وجود ندارد.

صدور بیش از ۱.۵ میلیون روادید

به رغم این اظهارات مسئولان حج و زیارت همچنان سخنگوی ستاد اربعین افزایش سرعت صدور ویزا در روزهای آینده را وعده داده‌ است. به گفته این مسئول ستاد مرکزی اربعین بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار روادید در روزهای گذشته صادرشده است و در دو روز آینده زمان صدور روادید به کمتر از ۲۴ ساعت می‌رسد.

آن‌طور که شهریار حیدری گفته است حدود ۳۰۰ هزار مدارک تحویل دفاتر ۱۲ گانه و چهار کنسولگری دائمی عراق شده که در نوبت صدور روادید هستند و کار به‌خوبی پیش می‌رود علاوه بر این در کلیه خدمات ارائه‌شده در حوزه خدمات زیربنایی و اسکان، تغذیه و انتقال زائران به‌طور متوسط ۳۰ درصد نسبت افزایش خدمات داشته‌ایم.

عبور بدون گذرنامه ممکن نیست

جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا بار دیگر هم بر لزوم داشتن گذرنامه زائران تأکید کرده و گفت: زائرانی که به دو مرز شلمچه و چذابه مراجعه می‌کنند باید دارای روادید معتبر باشند و به‌هیچ‌وجه امکان صدور گذرنامه و ویزا در مرز وجود ندارد.

به گفته سردار محسن فتحی زاده برای مرزهای شلمچه و چذابه، نیروهای تقویتی پیش‌بینی‌شده که در روزهای آینده با توجه به افزایش جمعیت، وارد صحنه می‌شوند و برای عبور امن و نیز تسهیل تردد زوار کمک خواهند کرد، زائرانی که به دو این دو مرز مراجعه می‌کنند باید دارای روادید معتبر باشند و به‌هیچ‌وجه امکان صدور گذرنامه و ویزا در مرز وجود ندارد.

از زائران تقاضا داریم که سفر خود را به‌روزهای آخر موکول نکنند و در همین روزها نسبت به تردد اقدام کنند معاون اجتماعی نیروی انتظامی کشور هم شرایط خروج از کشور و ورود به کشور را عراق داشتن ویزای معتبر دانست و گفت: بیش از ۱۶۰ گیت برای خروج زائران عتبات عالیات در سه مرز شلمچه، چذابه و مهران در حال فعالیت هستند و طبق آماری که اعلام‌شده تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر از سه مرز فوق و مرزهای آبی و هوایی از کشور خارج‌شده‌اند.

آن‌طور که سردار سعید منتظر المهدی گفته است: ۵۰ درصد این حجم خروج از کشور از مرز مهران بوده است و با توجه به اقداماتی که امسال در مرز مهران صورت گرفته است، تعداد گیت‌های خروج در این مرز افزایش‌یافته و همین باعث تسهیل در تردد زائران شده است اما از زائران تقاضا داریم که سفر خود را به‌روزهای آخر موکول نکنند و در همین روزها نسبت به تردد اقدام کنند.

پارکینگ ۵۰ هزار تومانی؟!

دست به دست شدن عکس فیش ۵۰ هزار تومانی پارکینگ در چذابه هم حاشیه ساز شد، هر چند که مسئولان واکنش های متفاوتی به این موضوع داشتند ولی جانشین رئیس ستاد اربعین خوزستان با اشاره به تعیین مبلغ ۵۰۰۰ تومان برای توقف یک‌روزه خودرو در پارکینگ‌های این استان، از زائران خواست دریافت مبالغ بیش از تعرفه را گزارش دهند.

قدرت الله دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی گلایه‌های زائران درباره مبالغ ورودی پارکینگ‌ها، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ هکتار پارکینگ در دو مرز شلمچه و چذابه احداث‌شده و از به‌روزترین وسایل الکترونیکی برای حفاظت از این پارکینگ‌ها نیز استفاده‌شده است.

دهقان با بیان اینکه برای استقرار ۱۰ روزه خودروهای زوار در پارکینگ مبلغ ۵۰ هزار تومان تعیین‌شده است؛ یعنی برای هرروز مبلغ ۵۰۰۰ تومان برای استفاده از پارکینگ باید پرداخت شود، ادامه داد: درصورتی‌که خودرویی کمتر یا بیشتر از این زمان در پارکینگ توقف کند مابه‌التفاوت این مبلغ به زائران پس داده یا از آن‌ها گرفته می‌شود.

وی دریافت هرگونه هزینه اضافه را نادرست برشمرد و از زائران خواست درصورتی‌که مشاهده چنین مواردی، به استانداری و یا فرمانداری دو شهر دشت آزادگان و خرمشهر مراجعه و مراتب را اعلام کنند تا در اسرع وقت پیگیری شده و در صورت تخلف برخورد قانونی شود.

بسیج تیم‌های امداد و درمان

دست‌اندرکاران ستاد بهداشت و درمان اربعین هم از پیش‌بینی همه ملزومات امداد و درمان برای برگزاری ایمن پیاده‌روی عظیم اربعین می‌گویند، به گفته رئیس اورژانس کشور گفت در حال حاضر در مسیر اربعین ۸۰۰ دستگاه آمبولانس مستقرشده‌اند که این خود یک کار پدافندی است.

پیرحسین کولیوند بر لزوم مشارکت مردم هم در رابطه با پیشگیری از صدمات احتمالی تأکید کرد و افزود: آمبولانس، بالگرد و نیروهای انسانی تخصصی، پزشک و پیراپزشک در مرزها و خارج از کشور مستقرشده‌اند و اقداماتی هم اورژانس کشور و کمیته بهداشت و درمان در حوزه پیشگیری در نظر گرفته اما مهم‌ترین اولویت ما در حوزه پیشگیری آموزش به‌ویژه در حوزه زائران در طول مسیر تردد است.

نظارت دائم بر غذای زائران از دیگر اقدامات پیشگیرانه‌ای است که کولیوند از آن یاد و تصریح کرد: رستوران‌ها و محل‌های تهیه غذای زائران اربعین کاملاً نظارت و کنترل می‌شوند، از سوی دیگر بیمارستان‌های سیار در محل‌های موردنیاز استقراریافته است و بیمارستان ثابت پشتیبان نیز در شهرها فعال هستند.

وی همچنین از زائران خواست که نکات بهداشتی که از سوی مأموران حوزه بهداشت و درمان در رسانه‌های مختلف و مرزها اعلام می‌شود را رعایت کرده و بیماران داروهای تخصصی خود را همراه داشته باشند و سعی کنند لباس مناسب و کفش مناسب داشته باشند.

حضور بیش از ۱۰ هزار امدادگر

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور هم به سهم این نهاد در تأمین امنیت بهداشت و درمانی راهپیمایی اربعین اشاره‌کرده و از استقرار ۴۸۲ پایگاه امدادرسانی به زائران اربعین در ۴ قرارگاه مرزی در سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان خبر داد.

مرتضی سلیمی از استقرار ۸۰ دستگاه آمبولانس هم گفت و افزود: ۴ فروند بالگرد ، ۴ دستگاه خودرو ارتباطات، ۲۶ دستگاه موتورسیکلت ۴۵ دستگاه خودرو نجات ۷ دستگاه خودرو عملیاتی و برای هر قرارگاه نیز یک اتوبوس آمبولانسی در نظر گرفته‌شده است.

آن‌طور که وی گفته است درمجموع ۱۰ هزار و ۵۱۵ نفر امدادگر در طول این ایام در داخل کشور و خاک عراق خدمات امدادی به زائران ارائه می‌دهند که از این تعداد هشت هزار و ۵۹۵ نفر در داخل کشور امدادرسانی می‌کنند و هزار و ۹۲۰ امدادگر در خاک عراق حضورداشته و فعالیت‌های امداد و نجات را انجام می‌دهند.

زائران تلفن‌های همراه خود را رمزگذاری کنند

حفظ امنیت در فضای سایبری هم از دیگر ملزوماتی است که از سوی اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در این ایام پیش‌بینی‌شده است، به گفته رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری ذخیره‌سازی اطلاعات در رسانه‌های قابل‌حمل از مهم‌ترین مباحثی است که می‌تواند موجبات سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند براین اساس اطلاعات شخصی و محرمانه گوشی‌های همراه تهدید برای مسافران زیارتی است.

زائران در طول سفر بلوتوث، شیریت، زاپیا و هرگونه نرم‌افزار ‌تبادل داده را خاموش و غیرفعال کنند سرگرد مهدی شکیب به زائران توصیه کرد نسبت به پس‌وردگذاری روی دستگاه و کارت‌های حافظه اقدام کرده و گفت: انتخاب رمزهای عبور قوی و پیروی از الگوهای رمزنگاری مناسب ازجمله اقدامات پیشگیرانه درزمینهٔ حفاظت از اطلاعات است. در این صورت حتی اگر گوشی شما مفقود و یا به سرقت برود دسترسی افراد سودجو به اطلاعات شما محدودتر خواهد بود.

وی تأکید کرد زائران در طول سفر بلوتوث، شیریت، زاپیا و هرگونه نرم‌افزار ‌تبادل داده را خاموش و غیرفعال کرده و از دریافت فایل از این طریق خودداری کنند. چراکه احتمال آلوده بودن این فایل‌ها به نرم‌افزارهای مخرب و جاسوسی وجود دارد.

زوار اینترنتی بلیت هواپیما نخرند

مدیرکل دفتر نظارت بر امور فرودگاه‌ها هم از آغاز اعزام و پذیرش مسافران از ۱۳ آبان خبر داد و گفت: در پروازهای بین‌المللی قیمت‌گذاری بستگی به میزان عرضه و تقاضا دارد اما به‌واسطه خاص بودن ایام اربعین شرکت‌های هواپیمایی نیز همراهی و همکاری کردند و قیمت‌گذاری معتدل شد و قبل از شروع به عرضه بلیت ویژه ایام اربعین هم، طی پنج روز در تمام شبکه‌های خبری و صداوسیما اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت گرفت.

باریکانی با تأکید بر اینکه زوار بلیت هواپیما برای ایام اربعین را اینترنتی خریداری نکنند، گفت: مردم در صورت مشاهده گران‌فروشی اطلاع‌رسانی کرده تا با متخلفان برخورد کنیم.

عظیم‌ترین اجتماع بشری

همه دستگاه‌ها و نهادها بسیج شده‌اند تا بار دیگر عظیم‌ترین اجتماع بشری به بهترین نحو به ثمر بنشیند، اجتماعی که آیت‌الله صافی گلپایگانی آن را اجتماع عظیم عاشقان و دلباختگان اباعبدالله الحسین(ع) خواند که در تاریخ نظیر ندارد و انسان‌هایی با تقوا این همایش بزرگ را نمایش می‌دهند. خداوند محبت امام حسین(ع) را در دل‌های مؤمنین قرار داده که از بین رفتنی نیست؛ لذا می‌بینیم سال‌ها از حادثه کربلا گذشته است و هرسال این مراسم و خاصه اربعین سیدالشهدا(ع) باعظمت و شکوه بیشتر انجام می‌شود.

مرجع تقلید شیعیان لزوم درس گیری از این اجتماع بزرگ بشری را مورد تأکید قرارداد و افزود: امام حسین(ع) و یاران باوفایش الگوی جهان بشریت قرار گرفتند و مردم حادثه بزرگی که در کربلای معلی اتفاق افتاد را امروز لمس می‌کنند و می‌بینیم که چطور در این اجتماع باشکوه ایثار نشان می‌دهند.

این مردم شاید در طول سال وضع اقتصادی مناسبی ندارند اما برای اربعین از طعام خود کنار می‌گذارند تا از زائرین اربعین پذیرایی کنند آیت‌الله صافی گلپایگانی افزود: این مردم شاید در طول سال وضع اقتصادی مناسبی ندارند اما برای اربعین از طعام خود کنار می‌گذارند تا از زائرین اربعین پذیرایی کنند،، برخی از عشاق امام حسین(ع) بیش از ۵۰۰ کیلومتر پیاده می‌روند و گاه معلولان را می‌بینیم که پیاده در این سفر حرکت می‌کنند اگر اخلاص نبود، این مردم حاضر نبودند تا این حد متحول شوند.

آیت‌الله سید احمد خاتمی هم در باب اهمیت زیارت امام حسین، تأکید کرد: در باب ۵۴ کتاب کامل الزیارات، ۱۷ روایت با این مضمون نقل‌شده که امامان فرموده‌اند کسی که سالار شهیدان ابی‌عبدالله را درحالی‌که عارف به حقش است زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد..

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه رفتار زائران اربعین حسینی (ع) باید رفتار امام حسین (ع) و امام حسن (ع) باشد، افزود: عارفاً بحقه یعنی اینکه در اردوگاه امام حسین (ع) باید موضع‌گیری زائران موضع‌گیری سالار شهیدان باشد، فردی که این‌چنین عمل کرده و خود را در معرض سیدالشهدا می‌بیند مرتکب گناه نشده و کسی که بیعت با سالار شهیدان دارد از گذشته بد و غیرقابل‌دفاعش نادم بوده و براین اساس خداوند گناهان گذشته‌اش را می‌آمرزد و ازاین‌رو که در اردوگاه سیدالشهدا قرارگرفته، از او مراقبت می‌کند که در حوزه دین و معنویت باشد.

وضعیت تردد در مرزهای خوزستان و ایلام از زاویه دوربین

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معطلی کامیون‌های حامل مواد غذایی فاسدشدنی در مرز مهران

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خدمات رسانی مردمی به زائران اربعین

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گلایه‌های زائران در مرز مهران

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