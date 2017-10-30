به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس، سیدحسن حسینی شاهرودی با انتقاد از دریافت مبالغ اضافه از زائر امام حسین(ع)، اظهار داشت: اگرچه عاشقان امام حسین(ع) برای رسیدن به کربلا حاضر به پرداخت هر نوع هزینه‌ای و حتی به خطر انداختن جان خود هستند اما این مسئله از دولتمردان رفع تکلیف نمی‌کند لذا عشق و علاقه عاشقان حسین(ع) برای حضور در کربلا، نباید محلی برای سودجویی و خالی کردن جیب زائران شود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این رویداد به‌عنوان اجتماع بزرگ تشییع برای ایران تبعات مثبت سیاسی در جهان به دنبال دارد، افزود: مسئولان باید نه تنها از زائران هزینه‌های اضافی دریافت نکنند بلکه تسهیلات لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهند و صد البته هزینه‌ها را مدیریت کرده و نگذارند از حد خارج شود.

حسینی شاهروردی با ابراز تاسف از اینکه درصدی از هزینه‌ای که از زائران به اسم «هزینه بیمه‌ سفر» گرفته شده توسط برخی از ارگان‌ها برداشت می‌شود، اضافه کرد: مسئولان باید با نظارت و مدیریت مانع از گرفتن سود به انحای مختلف از زائران شوند و زائر بتواند با کمترین هزینه به این سفر برود.

وی با بیان اینکه چه ضرورتی به وجود واسطه‌هایی باعنوان تعاونی و وصول کردن ارقامی است، تاکید کرد: انتظار خالی نکردن جیب زائر امام حسین(ع) حداقل انتظار است، لذا دولت باید بر فرآیند این سفر اعم از صدور ویزا و حمل و نقل زمینی و هوایی نظارت دقیق و مستقیم داشته باشد.

سخنگوی فراکسیون حج و زیارت در مجلس شورای اسلامی همچنین خبر داد: فراکسیون حج و زیارت سه شنبه هفته جاری با دعوت از ستاد اربعین در این رابطه جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.