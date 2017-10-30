وزیر ارتباطات به استانهای مرزی سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درصفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با انتشار فیلمی از سخنان مقام معظم رهبری درباره پیاده روی اربعین، از سفر خود به استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه، خبر داد.

وی گفت: برای بررسی آخرین وضعیت ارتباطات در مرزهای شلمچه و چذابه برای زوار اربعین حسینی، امروز به خوزستان سفر خواهم کرد.

جهرمی تاکید کرد: در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری نیز برای بررسی وضعیت ارتباطات اربعین در سایر مرزها، به استانهای کرمانشاه و ایلام سفر خواهم کرد.

وی نوشت: خوش به سعادت آن هایی که توفیق حضور در این گردهمایی بزرگ نصیبشان شده و خواهد شد.