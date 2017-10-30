  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

سردار باقری در جمع خبرنگاران:

محدودیت های مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق به زودی برطرف می‌شود

محدودیت های مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق به زودی برطرف می‌شود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:مردم مناطق کرد نشین کشورمان با اکراد عراق رابطه خوبی دارند و محدودیت های مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق به زودی برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه همایش ملی پدافند غیر عامل در جمع خبرنگاران در باره مسائل به وجود آمده در اقلیم کردستان عراق گفت: اگر تجزیه عراق شکل می گرفت شاهد جنگ و خونریزی در این کشور می بودیم که کشورهای منطقه هم از آن تاثیر  می گرفتند.

وی ادامه داد: حزب دموکرات و بارزانی پیش از این خدمات بسیار  ارائه داده بودند اما با این اقدام انها که یک اشتباه بود می رفت قائله ای شکل بگیرد البته با هوشیاری مراجع تقلید و ارتش عراق از آن جلوگیری شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص روابط آینده ایران با منطقه شمال عراق گفت: مردم مناطق کرد نشین کشورمان با اکراد عراق رابطه خوبی دارند و محدودیت های مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق به زودی برطرف می‌شود.

کد مطلب 4129148
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه