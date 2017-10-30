به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه همایش ملی پدافند غیر عامل در جمع خبرنگاران در باره مسائل به وجود آمده در اقلیم کردستان عراق گفت: اگر تجزیه عراق شکل می گرفت شاهد جنگ و خونریزی در این کشور می بودیم که کشورهای منطقه هم از آن تاثیر می گرفتند.

وی ادامه داد: حزب دموکرات و بارزانی پیش از این خدمات بسیار ارائه داده بودند اما با این اقدام انها که یک اشتباه بود می رفت قائله ای شکل بگیرد البته با هوشیاری مراجع تقلید و ارتش عراق از آن جلوگیری شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص روابط آینده ایران با منطقه شمال عراق گفت: مردم مناطق کرد نشین کشورمان با اکراد عراق رابطه خوبی دارند و محدودیت های مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق به زودی برطرف می‌شود.