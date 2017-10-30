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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

پیش‌تولید «پاسیو» آغاز شد/ فیلمی با قصه‌ای زنانه

پیش‌تولید «پاسیو» آغاز شد/ فیلمی با قصه‌ای زنانه

فیلم «پاسیو» به کارگردانی مریم بحرالعلومی وارد مرحله پیش‌تولید شده است و فیلمبرداری آن به‌ زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «پاسیو» به کارگردانی مریم بحرالعلومی با صدور پروانه ساخت وارد مرحله پیش تولید شده است و فیلمبرداری آن با تکمیل لیست عوامل و بازیگران به‌ زودی آغاز می‌شود.

«پاسیو» به کارگردانی مریم بحرالعلومی و تهیه‌کنندگی سید امیر سیدزاده بر اساس فیلمنامه‌ای با عنوان «زنگ پشت بام» نوشته حامد قاسمی ساخته می‌شود.

این فیلم، قصه‌ای زنانه را در بستر شهر روایت می‌کند.

مریم بحرالعلومی فرزند زنده‌یاد ابراهیم بحرالعلومی، بازیگر، منتقد و مدرس هنر است.

وی تحصیلکرده رشته سینما در دانشگاه استانبول و عضو انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان خانه سینمای ایران است که فعالیت خود را از ١۴ سالگی با منشی‌گری صحنه آغاز و در کنار فعالیت‌های مختلف هنری از سال ١٣٨۴ تاکنون با عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز کسب تجربه کرده است. 

بعد از ساخت چند فیلم کوتاه داستانی و تجربی، «پاسیو» اولین تجربه بلند مستقل مریم بحرالعلومی در مقام کارگردان خواهد بود که خود سرمایه‌گذاری مالی آن را بر عهده دارد.

کد مطلب 4129222
زهرا منصوری

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