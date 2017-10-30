غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه هشتم آبان ماه شورا گفت: فیلم سینمایی «غیرمجاز» به کارگردانی حسن یکتاپناه از روز چهارشنبه دهم آبان ماه در گروه سینمایی آزاد اکران می شود.

به گفته وی، کف فروش همه فیلم های در حال اکران بالا است و به همین دلیل نمایش آنها در سینماها ادامه دارد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش در پاسخ به این پرسش که شنیده شده است فیلم های رفع توقیفی با تصمیم شورای صنفی نمایش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است در گروه آزاد اکران شوند، گفت: من این مساله را کاملا تکذیب و تاکید می کنم که شورای صنفی نمایش هیچ دخل و تصرفی در انعقاد قرارداد بین پخش کننده فیلم و سینمادار ندارد، اکران یک فیلم در کدام سرگروه و در چه زمانی برعهده پخش کننده و سینمادار است و پخش کننده می تواند در گروه آزاد و یا هر گروه دیگری فیلمش را اکران کند.