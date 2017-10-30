به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از بازی تیم های سایپا با پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر گفت: فردا یکی از حساسترین و سخت ترین بازی های لیگ را در پیش داریم. پرسپولیس نشان داده تیم بزرگی است و امسال هم به جز یکی دو بازی نتایج خوبی گرفته است.

وی افزود: تمرینات خوبی داشته ایم ولی چند بازیکن را در اختیار نداریم. اینها باعث شده با تعداد محدودی تمرین کنیم. برای فردا ۸ بازیکن خود را نداریم ولی مطمئن باشید برای برد به زمین می رویم. امیدوارم فردا حق به حقدار برسد.

سرمربی تیم سایپا درباره انتشار عکسش با پدر شهید فهمیده یادآور شد: امنیت و آسایش خود را مدیون این عزیزان هستیم. امروز سالگرد شهید فهمیده بود و وظیفه ام می دانستم چنین کاری کنم. تمامیت ارضی این مملکت مدیون شهادت های جوانان این مرز و بوم بوده است.

دایی در خصوص اختلافات درباره داوری ها بخصوص داوری دربی گفت: استقلال یک جنبه از اعتراض به داوری را درست می گوید. داور باید کارت زردی که به ربیع خواه داد را به کمال کامیابی نیا نشان می داد. کمال باید اخراج می شد و نباید فردا جلوی ما بازی می کرد. یک تصمیم داوری این تاثیرات را دارد.

سرمربی سایپا خاطرنشان کرد: یک صحنه دیگر هم بود که مجید حسینی مدافع استقلال روی پای وحید امیری تکل زد. او هم توپ را زد و هم پای امیری را؛ مانده ام چرا راجع به این صحنه ها کمیته داوران و آقایی که دوست ندارم اسمش را ببرم و در همه چیز دخالت می کند، نظر نمی دهد! چرا ماده قانونی را فقط برای ما می آورند.

دایی با اشاره به پنالتی ای که داور بازی تیمش برای پارس جنوبی گرفت، تصریح کرد: این خطای حسینی در دربیکه بدتر از حرکتی بود که بازیکنان ما مقابل پارس انجام دادند. متاسفانه در دربی نه پنالتی گرفته می شود و نه بعدا درباره آن صحنه صحبت می کنند. مواد قانونی اینجا وجود ندارد. ما در داوری دچار چندگانگی هستیم. برای تمام تیم ها باید یک قانون اجرا شود. نباید برای تیم هایی که طرفدار ندارند جور دیگری داوری شود. حرف هم بزنیم می گویند دارند اعتراض می کنند.

وی تاکید کرد: بازهم می گویم صحنه ای که در محوطه جریمه استقلال رخ داد پنالتی نبود؛ همانطور که اتفاقی که در بازی ما با پارس جم رخ داد، پنالتی نبود. اما برای ما پنالتی می گیرند و برای استقلال نمی گیرند.

سرمربی سایپا با بیان اینکه مهدی ترابی مصدوم است، گفت: ان شاءالله به وضعیت این بازیکن رسیدگی شود تا برای هفته بعد او را داشته باشیم. امید خالدی را هم نداریم. دو بازیکن جوان هم که در جام جهانی نوجوانان بودند،دوباره به تیم جوانان رفتند. در واقع ۸ بازیکن خود را در اختیار نداریم. روز گذشته وقتی می خواستیم بازی درون تیمی انجام بدهیم، سه نفر از همکارانم بازی کردند!

دایی در پایان درباره شایعات جذب سیدمهدی رحمتی در نیم فصل و حضور دروازه بان استقلال در سایپا گفت: ما در پست دروازه تغییری نداریم. در حال حاضر سه دروازه بان خوب داریم که از دروازه بان سوم هم می توانیم در لیگ استفاده کنیم. آنها جزو بهترین ها هستند. احتیاجی به بازیکنی در این پست نداریم.