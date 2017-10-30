حرکت اقتصاد ایران از سنت به مدرنیته

به گزارش خبرنگار مهر، سامان حقیقی، تحلیلگر بازار سرمایه در یادداشتی به خبرگزاری مهر نوشت: اخیراً بسیار می‌بینیم که تحت شرایط رکود اقتصادی و عمیق‌تر شدن دغدغه‌مندی کارآفرینان، بخش‌خصوصی و بعضاً افراد حقیقی کارآفرین توانسته‌اند در قالب راه اندازی استارت آپ ها، پا به عرصه رقابت اقتصادی بگذارند و به نیازهای جامعه در حوزه های گوناگون با کیفیت رقابتی پاسخ دهند؛ اما در این میان تعداد اندکی از استارت آپ‌ها توانستند در کوتاه مدت با برجسته نمودن برندشان در ذهن مخاطبان، سرمایه گذاری های داخلی کلانی را جذب کنند.

برای پرورش استارت آپ‌های پیشرو و جذب سرمایه های کلان خارجی و داخلی که منجر به حرکت از اقتصاد سنتی به سوی اقتصاد رقابتی در ایران می شود، در کنار وجود بستر های تکنولوژیک و رواج نگرش مدرنیته، به وجود یک بازار کار متخصص، فعال و جوان نیاز داریم. در حال حاضر با توجه به هرم جمعیتی جوان کشور، میتوانیم با تقویت کارایی تخصیصی بازار کار به نقطه بهینه دست یابیم. بازاری کاری که در نقطه بهینه آن کارجویان با توجه به شرایط شان به مطلوبترین فرصت کاری موجود معرفی میشوند.

کارا بودن بازار کار از اصلی ترین بستر های مورد نیاز برای رشد و توسعه پایدار اقتصاد رکود زده ایران است. در نتیجه باید برای تقویت این کارایی چاره ای جست؛حال برای اینکه از وضعیت حال و آینده بازار کار در اقتصاد سنتی ایران آگاه شویم کافیست نیم نگاهی به گزارش منتشر شده از سوی دستیار ویژه رئیس جمهور در خصوص بحران بیکاری بیاندازیم.

این گزارش حاکی از این است که پیک جمعیتی در هر دو جنس مردان و زنان در محدوده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارد و نرخ بیکاری جوانان از سال ۹۶ میلادی تاکنون همواره از نرخ متوسط بیکاری بیشتربوده است. موضوعی که در آمارهای مرکزآمار ایران نیزبه وضوح قابل مشاهده است.

طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ متوسط نرخ بیکاری سالانه به ۱۱.۵ درصد رسیده اما در گروه سنی جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال متوسط سالانه این نرخ در این دوره ۱۱ ساله ۲۲.۶درصد برآورد شده است. موضوع قابل توجه آنکه در همین گروه جوانان نیز نرخ بیکاری زنان وضعیت حادتری نسبت به نرخ بیکاری مردان دارد. متوسط نرخ بیکاری سالانه مردان ۱۵ تا ۲۹ سال در این ۱۱ سال مورد اشاره ۱۹.۱ درصد و متوسط نرخ بیکاری سالانه زنان این رده سنی در این ۱۱ سال مورد اشاره ۳۶.۵ درصد بوده است.

حال به نظر میرسد این رده های سنی که تا پیش از این وضعیت بیکاری ناخوشایندی داشته اند در حال انتقال به رده های سنی جدیدی هستند که باعث خواهد شد در سالهای آتی شاهد ورود سیل عظیمی از افراد بالای ۳۰ سال به بازار کار باشیم..

این آمارها در آینده ای نزدیک از یک عدد به یک فاجعه غیر قابل مدیریت برای دولتمردان تبدیل خواهد شد و در سوی دیگراین بحران، جمعیتی آسیب پذیر و جوان گرفتار مردابهای اخلاقی شده که این امر بی تردید جامعه را در کوتاه مدت درگیر معضلات رفتاری و اجتماعی خواهد کرد. بهر ترتیب در حال حاضر تشریح و تفسیر پیامدهای فاجعه بار گسترش بیکاری، کاری بس بیهوده است. اکنون زمان عمل است، عمل به تفکری که سالها است در برنامه های انتخاباتی سیاست مداران جا مانده و خاک خورده است.

اما این بار هم یک استارت آپ برای بهبود کارایی تخصیصی بازار کار به میدان آمده است. گروه استارت آپی سه سوت جابز. این گروه در مدتی اندک توانسته است با در اختیار داشتن تیم تحلیل قوی به بررسی فرصت های موجود در بازار کار کشور بپردازد و اکنون با بهره مندی از تیم برنامه نویسی قدرتمند به نمونه ای موفق و فعال در بازار کار کشور تبدیل شود. استارتاپی که رسالت اصلی خود را بهینه نمودن فرآیند کاریابی در کشور می داند و با شعار کاریابی آسان و رایگان پا به عرصه رقابت گذاشته است.

سامانه هوشمند سه سوت جابز به گونه ای طراحی گردیده است که کارجویان به آسانی و به صورت رایگان می توانند رزومه خود را در کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد وبر روی سامانه بار گذاری نموده، سپس از امکان انتخاب فرصت های شغلی متناسب با مهارت های خود بهره مند خواهند شد. سامانه هوشمند سه سوت جابز این امکان را به کارفرمایان میدهد که فرصت های شغلی خود را به صورت رایگان و در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت نموده وبا کارجویان بر گزیده مصاحبه آنلاین نمایند. دغدغه پیش برنده این نهاد جوان و پویا، جستجو عمیق در بازار کار و آشکار نمودن بهترین فرصت های کاری برای کارجویان و یافتن بهترین افراد برای کارفرمایان با استفاده از الگوریتم های پیچیده تطبیق دهی است.

فرآیند تطبیق دهی در این استارت آپ موجب شده است کارفرمایان و کارجویان، در سریع ترین زمان ممکن به انتخاب های مطابق میل خود دسترسی داشته و از تک تک فرصتهای مناسب همکاری بدون هدر رفت زمان و انرژی آگاهی یابند. امید است با حمایت های معنوی نهادهای قانون گذار، نام این دست از گروه های دغدغه مند بیش از پیش در صدر شرکتهای ارزش آفرین کشور بدرخشد تا در این مسیر پر پیچ و خم توسعه اقصادی، کارآفرینان کشور بیشتر به پشتیبانی نهادهای قانون گذار دلگرم باشند.