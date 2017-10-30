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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۴۵

باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه اعلام کرد؛

برای تسویه با طلبکاران جلسه می‌گذاریم/ برخی طلب شان را بخشیدند

برای تسویه با طلبکاران جلسه می‌گذاریم/ برخی طلب شان را بخشیدند

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد برای تسویه حساب، جلساتی با مربیان و بازیکنان طلبکار برگزار خواهد کرد تا برای تسویه حساب با آنها اقدام و برنامه‌ریزی ‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در این اطلاعیه آمده است: «باشگاه پرسپولیس طی دو سال گذشته به طور مرتب در حال تعیین وضعیت بدهی‌های خود به اعضای سابق تیم فوتبال باشگاه بوده و این مساله در ماه‌های اخیر روند فزاینده‌ای به خود گرفته است، چنانکه همراه با پرونده‌های ژوزه و دستیارانش، نسبت به توافق و مصالحه  با تعدادی دیگر از بازیکنان داخلی اقدام شد. در این میان باید  قدردانی صمیمانه خود نسبت به بسیاری از این عزیزان را به جهت همراهی که با باشگاه خود داشتند و در اکثر موارد بخش عمده‌ای از مطالبات خود را با درک شرایط باشگاه و محدودیت‌های آن بخشیدند، اعلام کنیم.

باشگاه پرسپولیس در ادامه همین روند با تشکر از صبوری طلبکاران، در نظر دارد در جلساتی که با مربیان و بازیکنان طلبکار از باشگاه به ویژه افراد دارای حکم  انضباطی خواهد داشت، نسبت به برنامه‌ریزی برای تسویه حساب و زمانبندی آن  اقدام و تعیین وضعیت نماید.

این جلسات و پیگیری طبق برنامه‌ای که وجود دارد از سوی باشگاه دنبال می‌شود.»

کد مطلب 4129618
رضا خسروي

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