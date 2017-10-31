برگزیدگان کنگره شعر کتاب دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه نخستین کنگره شعر کتابِ دفاع مقدس با محوریت کتاب «وقتی مهتاب گم شد» عصر دیروز دوشنبه ۸ آبان با حضور جمعی از شعرا، مدیران و مسئولان فرهنگی کشور در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی محقق حلی تهران برگزار شد.

پس از ارسال نزدیک به ۶۰۰ اثر به دبیرخانه این کنگره در قالب‌های مختلف کلاسیک، نو، آزاد، نیمایی، سپید، مطروحه و... و داوری آثار، در بخش مطروحه میثم داودی از قم، فائزه زرافشان از یزد و داود کفعمی از استان اصفهان به‌عنوان نفرات برگزیده معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از سید احمد حسینی قم، سارا سادات باختر کاشان، محمد خادم اصفهان، میثم داودی از قم و حسام برزگران از تهران به عنوان برگزیده در بخش های مختلف این کنگره تقدیر شد.

حجت‌الاسلام جواد محمدزمانی دبیر این کنگره در ابتدای با اشاره به اینکه عرصه دفاع مقدس عرصه پرشکوهی است که هر چه زمان بر آن بگذرد عظمت آن بیشتر مشخص می‌شود، گفت: ثبت خاطرات دفاع مقدس هم اهمیت زیادی دارد. تقریظ‌ها و یادداشتی که در این سال‌ها مقام معظم رهبری بر کتاب‌های دفاع مقدس نگاشتند، نشان از اهمیت این حوزه دارد. خوشبختانه انتشار کثیر کتاب‌های دفاع مقدس نیز نشان از این دارد که این راه پر رهرو است. انگیزه اصلی از برگزاری این کنگره نیز همین بود.

وی افزود: مطالعه کتاب و گسترش فرهنگ کتاب خوانی چیزی است که باید در جامعه ما گسترده شود و چه بهتر مطالعه به سمت و سوی ارزش‌های دفاع مقدس باشد. انسان در مطالعه آثار دفاع مقدس الهام های فراوانی می گیرد. ما در دوران دفاع مقدس نیز اشعار فراوانی داریم که با الهام از یک کتاب بوده است. حتی در طول تاریخ منظومه‌هایی داریم که با الهام از یک کتاب خلق شده است. به همین دلیل یکی از انگیزه های مهم ما در برگزاری این کنگره بیانات مقام معظم رهبری نسبت به آقای علی خوش‌لفظ است که فرموده‌اند کسی که این کتاب را مطالعه کند دست‌کم می‌تواند ۱۰ غزل با الهام از آن بگوید.

دبیر کنگره شعر کتاب دفاع مقدس در ادامه گفت: در مجلسی که خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودیم، وقتی موضوع برگزاری این کنگره را خدمت ایشان گفتم، از برگزاری این کنگره ابراز خوشنودی کردند و به ما گفتند این کارها را ادامه بدهید، این کارها خیلی ارزشمند است به ویژه در عرصه دفاع مقدس. نزدیک به ۶۰۰ اثر به دبیرخانه کنگره ارسال شد و این نشان از اقبال جامعه ادبی به موضوع دفاع مقدس است.

در بخش دیگری از این مراسم، پیام سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این کنگره قرائت شد.

متن کامل پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این کنگره، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در عصر حاضر که جوامع با تهدیدهای فرهنگی گسترده‌ای روبرو هستند، بهره‌گیری از گونه‌های مختلف هنری رویکردی فرهنگی برای مقابله با این تهدیدها به شمار می‌رود.

هشت سال دفاع مقدس برگ زرینی از تاریخ ایران اسلامی است که گنجینه‌ای باارزش را برای نسل‌های آتی به یادگار گذاشته است و پیوند هنر با موضوع دفاع مقدس، بهترین شیوه برای ایجاد پیوند میان نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس در مقابل تهدیدهای فرهنگی و ماندگاری این میراث گران‌بهاست.

برنامه‌هایی چون نخستین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس مجالی است تا شاعران، با قلم خود طعم تازه‌ای از دفاع مقدس را در قالب آثار فاخر به نسل جدید عرضه کنند.

امید که با تلاش و همت هنرمندان این حوزه و نهادهای فرهنگی، ثبت و ماندگاری این میراث در طول تاریخ فراهم آید.

همت و تلاش ارزنده دست‌اندرکاران این جشنواره را ارج نهاده و از خداوند متعال دوام توفیق همه شاعران، هنرمندان و اهالی ادب و فرهنگ و هنر این مرزوبوم کهن را مسألت دارم.

در این مراسم غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به سخنرانی پرداختند.