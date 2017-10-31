به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای بهمن؛ در مراسم بدرقه این کاروان که ساعت ۸ صبح روز جمعه برگزار می شود، جمعی از خانواده شهدای مدافع حرم، ایثارگران، رزمندگان دفاع مقدس و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) حضورخواهند داشت.

این کاروان باهدف گرامی داشت یادوخاطره سردار شهید حاج حسین همدانی و شهدای مدافع حرم و باشعار «کربلا منتظر ماست بیا تا برویم» عازم عتبات عالیات هستند.

دوستداران اهل بیت(ع) جهت بدرقه زائران کربلای معلی که به پیشواز قافله اسرای شام عازم هستند، می‌توانند درمحل فرهنگسرای بهمن به نشانی، میدان راه آهن، میدان بهمن، خیابان شهید وفائی حضور به هم رسانند.