به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی ظهر سه شنبه در سمینار آموزشی آمار با اشاره به اهمیت بحث آمار عنوان کرد: بحث آمار به عنوان یک اصل در سازمانها مطرح است اما متأسفانه در بحث اجرا با مشکلاتی مواجه می شود.

محمدمهدی شهیدی ادامه داد: تصمیم گیریهای سازمان بر اساس یک سری پایه های علمی، آمار و اطلاعات دقیق باید صورت گیرد و بدون داشتن آمار و اطلاعات جامع برنامه ریزی مشکل می شود و برای سازمان موفقیتی حاصل نخواهد شد.

وی با اشاره به شیوه های تولید آمار عنوان کرد: این شیوه ها در سه بخش شامل آمار ثبتی، آمار سرشماری و آمار نمونه گیری است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه در بحث آمار ثبتی که ما بیشتر با آن سر و کار داریم یک رویداد رخ می دهد که داده همان لحظه تولید و ثبت می شود، اضافه کرد: در سال ۷۴ در بحث آمار با استفاده از نرم افزارهای مرتبط در شرکت تحولی ایجاد شد.

وی با اشاره به ضرورت استقرار نظام آماری، افزود: تغییر نیازها و اولویتها، دگرگونی، اصلاح تعاریف و استانداردها، ابداع روشهای نوین آماری، تولید اطلاعات آماری(کاربر محور) و بکارگیری فناوری جدید از ضروریات استقرار نظام آماری است.

شهیدی در ادامه با اشاره به اشکالات موجود اظهار داشت: عدم توجه به نیازهای آماری کاربران و اهداف راهبردی سازمان، عدم استفاده از نرم افزار مناسب و بروز و همسانی تعاریف و مفاهیم، عدم تحصیل نتایج و ارائه گزارشهای مدیریتی و عدم رعایت طبقه بندی آماری از جمله این اشکالات به شمار می رود.

وی با بیان اینکه برای پیاده سازی نظام آماری باید تدابیری ویژه اتخاذ کرد، عنوان کرد: از ویژگیهای لازم برای طراحی نظام آماری ثبتی می توان به ایجاد سامانه جامع آمار مطابق با یک متدولوژی از پیش معین، روشهای مناسب روزآمدسازی اطلاعات، دستورالعمل مناسب ثبت و انتقال دادهها، تعیین و طبقه بندی دسترسی کاربران به آمار و اطلاعات، بایگانی فرمهای عملیاتی و ثبت دادهها در پائینترین نقطه تولید اشاره کرد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به استقرار GIS در شرکت اظهار داشت: با استقرار کامل این سامانه میتوان بانک اطلاعاتی جامعی داشت تا از نتایج آن گزارش آماری ماهیانه، ۶ ماهه و سالانه تهیه کرده و به صورت مبنا در شرکت جاری کنیم.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان همدان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به تاریخچه آمار در کشور و استان همدان اظهار داشت: کمتر دستگاهی آمار را مد نظر قرار می دهد که توجه شرکت توزیع نیروی برق استان به این امر جای تقدیر دارد.

نادر افشاری افزود: بالغ بر ۴۰ طرح آماری انجام میشود که به صورت ماهانه، فصلی، ۶ ماهه و سالانه است که برخی از این طرحها مانند طرح شاخص قیمت، شاخص تورم و... مهم است.

وی با اشاره به چشم انداز برنامه ملی آمار با عنوان «نظام یکپارچه، پاسخگو، مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان، تامین کننده آمارهای رسمی با کیفیت و پیشرو در آسیا» عنوان کرد: مأموریت مرکز آمار، تولید و انتشار آمارهای رسمی و بکارگیری فناوری های ثبتی مبنا است.

معاون برنامه ریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه آمار مبنای سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزیابی و تصمیم گیری است، گفت: با توجه به اهمیت بحث آمار وزارت نیرو یک نظام نامه دارد که در سال ۸۷ به شرکتهای زیر مجموعه خود ابلاغ کرده که در آن تعاریف آمارها و متغییرهای آماری آمده است.

منصور غلامی ذاکری بیان داشت: شرکت توزیع نیروی برق استان همدان نیز به تبع نظامنامه آمار وزارت نیرو، نظامنامه ای تدوین کرده که به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط واحد آمار این شرکت عنوان کرد: از اقدامات برجسته این واحد انجام نظرسنجی از عملکرد واحد آمار شرکت بوده است.

معاون برنامه ریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به تهیه نرم افزار بروز در واحد آمار این شرکت، عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم که آمار را در شرکت خود نهادینه کنیم.