با وضعیت امروز برجام تکلیف همه روشن است/ به داخل توجه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس در جلسه علنی امروز و با اشاره به قرائت گزارش شش ماهه سوم اجرای برجام توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: مقام معظم رهبری فلسفه مذاکره و توافق را رفع همه تحریم های ظالمانه عنوان کردند که عدم تحقق آن، خسارت محض است.

وی ادامه داد: با این وضعیتی که امروز پیش آمده تکلیف بر همه دلسوزان روشن است و همه یکصدا و منسجم حرکت می کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: همانطور که عزیزان ما در سپاه در حوزه موشکی به دستاوردهای ارزشمندی دست یافتند این نشان می دهد که اگر ما به تحریم های داخلی توجه کنیم و هوشمندانه به بیکاری حمله کنیم و جلوی واردات بی رویه را بگیریم، دستاوردهای ارزشمندی خواهیم داشت.

قوامی تاکید کرد: امروز همه باید در جهت توجه به تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج حرکت کنیم.

در ادامه جهانبخش محبی نیا نماینده مردم شاهین دژ، میاندوآب و تکاب اظهار داشت: اروپایی ها نه تنها به طور علنی موضوع نقض برجام را به آمریکا می گویند بلکه در نشست های خصوصی هم برچسب نقض برجام را به سینه آمریکا می زنند و این نشان دهنده تاثیرگذاری سیاست های ایران است.

وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه باید این گفتمان را احیا و گوشزد کند که اروپایی ها همیشه در سایه آتش افروزی های آمریکا سوخته اند و نمونه آن جنگ های جهانی است.

محبی نیا همچنین خطاب به عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفت: باید به چینی ها صریح و روشن بگویید دوران خواب نما شدن گذشته و باید سهم خود را به خوبی ایفا کنند.

وی افزود: ما تحت هیچ شرایطی در رابطه با منافع ملی کوتاه نخواهیم آمد.