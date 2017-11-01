کاوش شهر تاریخی ایلخانی اوجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، هیات باستان‌شناسی دانشگاه تهران به سرپرستی رحیم ولایتی عضو هیات علمی گروه باستان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در یک فعالیت پژوهشی میدانی، با مجوزی که از سوی پژوهشگاه و پژوهشکده باستان‌شناسی صادر شد، به کاوش قلعه و ارگ حکومتی شهر اوجان می‌پردازد.

رحیم ولایتی از سال ۸۵ با همکاری موسسه باستان‌شناسی و از سال ۹۳ با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در حوزه شهرستان بستان آباد آذربایجان شرقی، با هدف بررسی و شناسایی آثار فرهنگی تاریخی، فعالیت پژوهشی میدانی دارد.