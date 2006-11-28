پهلوانان نمی میرند " منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ، کتاب " پهلوانان نمی میرند ، ورزش می کنند " مجموعه ای است جذاب و بدیع که علاوه بر بیانات رهبر انقلاب درباره ورزش و اهمیت توجه به آن در سطوح مختلف ، توصیه هایی درباره ورزش قهرمانی و پهلوان پروری ، همچنین صعود ایران به قله های رفیع جهانی در گستره ورزش را در خود جای داده است .



این کتاب که در قطع پالتویی ، 48 صفحه و به شیوه " گزیده بیانات " منتشر و روانه بازار شده است ، همچنین در بردارنده توصیه های ارزشمند و خواندنی به متولیان ورزش کشور است .



تاکید بر ورزش همگانی و ایجاد روحیه ورزش طلبی در میان مردم ، نگاه به ورزش نه به عنوان یک حرفه که به عنوان شانی از شئون زندگی ، تساوی حق زن و مرد در ورزش ، استفاده از ظرفیت های استثنایی کشور در رشد و تربیت نسل های نو ، نیاز سنجی جامعه برای بهره برداری از جمعیت جوان کشور برای تربیت نسلی پویا و پر نشاط ، برخی رئوس مورد اشاره در این کتاب هستند .در بخشی از کتاب می خوانیم :

" اگر بخواهیم جوانان ورزش کنند ، در جامعه ورزشی به قهرمان احتیاج داریم . اینجاست که ورزش حرفه ای وسط می آید . لذا من به خلاف بعضی ها که از اول انقلاب گفتند " انقلاب با قهرمان ورزشی مخالف است " ، گفتم " نه ، بنده با قهرمان ورزش موافقم و معتقدم که دنیای ورزش باید قهرمان داشته باشد " ما اگر بخواهیم حرکتی عمومی بشود باید یک قله برایش داشته باشیم ، یک الگوی درجه بالا برایش داشته باشیم . اگر نداشته باشیم در سطح پایین و در دامنه هم وسعت پیدا نمی کند . جانبازان ورزشکار آن قهرمانان هستند ."

همچنین توجه به امر تبلیغ در اعزام ورزشکاران ملی به کشورهای دیگر ، احیای ورزش های بومی و ملی کشور در نقاط مختلف ایران زمین ، شوق آفرینی متولیان ورزش کشور برای توجه جدی مردم به مقوله ورزش ، پرهیز از نگاه اقتصادی به دور از توجه به روح ورزش ، ایمان و تقوا ، توجه به حقیقت ژورنالیسم ورزشی به دور از هر گونه سطحی انگاری و عوام زدگی ، سرمایه گذاری با تدبیر و دور اندیشی در نقاط مختلف کشور از جمله دیگر موضوعات مورد بحث در این کتاب است .

در بخش دیگری از کتاب درباره تشویق قهرمانان آمده است :

" این جوانهای ما ، به خصوص چند تا از خانم ها رفتند قله اورست و یک کار بزرگ را انجام دادند ؛ اما هیچ تشویقی هم نشدند . من تعجب می کنم که در یک جاهایی ، ورزشکارها خیلی تشویق می شوند ؛ بد هم نیست ، ما موافقیم . ما به تشویق ورزش قهرمانی اعتقاد داریم ؛ چون وقتی ورزشکار ما در قله قهرمانی قرار می گیرد ، به طور طبیعی بخش مهمی از جامعه را به سمت ورزش می کشاند و تشویق می کند ، من با ورزش قهرمانی و تشویق قهرمانان خیلی موافقم ، منتها چرا تبغیض ؟ در یک جاهایی ، بعضی از قهرمانها را تشویق کنند ، در یک جاهایی عده ای مورد بی توجهی قرار بگیرند ؛ این را انسان نمی پسندد ."

" پهلوانان نمی میرند ، ورزش می کنند " با قیمت 400 تومان و در شمارگان 3 هزار نسخه روانه بازار شده است . شایان ذکر است " راهبرد جوان " عنوان مجموعه ای است جدید که تلاش دارد ضمن بازنشربیانات رهبر فرزانه انقلاب در موضوعات مختلف ، مباحث موضوعی را در قالب راهبردهای موجز و موثر با نگارشی منسجم در اختیار مخاطبان و علاقمندان به ویژه نسل جوان قرار دهد .



پیش از این نیز کتب " اخلاق باید محمدی باشد " تشریح گوشه هایی از سیره اخلاقی نبی اعظم ( ص) ، " حرفی برای تمام فصول " قرآن در بیان رهبر فرزانه انقلاب " و " شرح غم پنهان " توصیه هایی برای اهالی شعر و علاقمندان به شاعری به زیور طبع آراسته شده بود . تلفن مرکز پخش مجموعه کتابهای راهبرد جوان 02133355577 می باشد .