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۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۰۹

اعلام آمادگی رژیم صهیونیستی برای حفاظت دروزی ها

اعلام آمادگی رژیم صهیونیستی برای حفاظت دروزی ها

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از اعلام آمادگی ارتش این رژیم برای ورود به دروز در جنوب سوریه واقع در بلندی‌های جولان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ارتش رژیم صهیونیستی برای حفاظت از روستای دروز اعلام آمادگی کرد.

پس از اینکه 9 نفر کشته و 23 نفر در پی انفجار خودروی بمبگذاری شده مجروح شدند، «رونن مانلیس» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: در ساعت های اخیر شاهد تشدید جنگ در منطقه روستای دروز در بلندی های جولان در سوریه بودیم. ارتش اسرائیل آماده و مهیای کمک به ساکنان این منطقه است و اجازه آسیب دیدن و اشغال این دهکده را نمی ‌دهد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به اقداماتی آتی  این رژیم هیچ اشاره ای نکرد و دخالت های رژیم صهیونیستی در درگیری‌های بلندی‌هان جولان یا ادعای کمک به جبهه النصره را تکذیب کرد.

این رسانه روسی، واکنش رژیم صهیونیستی و اعلام مداخله مستقیم در نبردهای داخلی سوریه را غیرمعمول خواند.

دروزی‌ها گروهی در سوریه، لبنان و سرزمین‌های اشغالی هستند که در ارتش و نهادهای سیاسی رژیم صهیونیستی قدرت دارند و این رژیم هم خود را متعهد به دفاع از آن‌ها چه در سوریه و چه در لبنان می‌داند. دروزی‌ها حدود سه درصد از جمعیت بیست و دو و نیم میلیون نفری سوریه را شکل می‌دهند.

کد مطلب 4134674

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