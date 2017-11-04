اعلام آمادگی رژیم صهیونیستی برای حفاظت دروزی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ارتش رژیم صهیونیستی برای حفاظت از روستای دروز اعلام آمادگی کرد.

پس از اینکه 9 نفر کشته و 23 نفر در پی انفجار خودروی بمبگذاری شده مجروح شدند، «رونن مانلیس» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: در ساعت های اخیر شاهد تشدید جنگ در منطقه روستای دروز در بلندی های جولان در سوریه بودیم. ارتش اسرائیل آماده و مهیای کمک به ساکنان این منطقه است و اجازه آسیب دیدن و اشغال این دهکده را نمی ‌دهد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به اقداماتی آتی این رژیم هیچ اشاره ای نکرد و دخالت های رژیم صهیونیستی در درگیری‌های بلندی‌هان جولان یا ادعای کمک به جبهه النصره را تکذیب کرد.

این رسانه روسی، واکنش رژیم صهیونیستی و اعلام مداخله مستقیم در نبردهای داخلی سوریه را غیرمعمول خواند.

دروزی‌ها گروهی در سوریه، لبنان و سرزمین‌های اشغالی هستند که در ارتش و نهادهای سیاسی رژیم صهیونیستی قدرت دارند و این رژیم هم خود را متعهد به دفاع از آن‌ها چه در سوریه و چه در لبنان می‌داند. دروزی‌ها حدود سه درصد از جمعیت بیست و دو و نیم میلیون نفری سوریه را شکل می‌دهند.